Manuel si ribella a Jimena nelle nuove puntate della soap La Promessa, stanco di abbassare la testa per il quieto vivere. Il suo sogno è sempre stato quello di volare in aereo, ma sia moglie che Cruz, pur di non fargli recuperare i ricordi, hanno gettato tutti i suoi libri sull'aviazione. Inoltre Jimena e la marchesa gli impediranno di partecipare a una competizione, facendogli recapitare una falsa lettera dalla Guardia Civile nella quale gli si vieta di volare. Quando Manuel scoprirà l'inganno, affronterà la perfida moglie, dicendole di non intromettersi mai più nella sua vita.

Cruz e Jimena stringono una nuova alleanza

Dopo aver scoperto la finta gravidanza di Jimena, Cruz sarà sorpresa dalla sua tenacia e cambierà parere su di lei. Jimena può aiutarla a raggiungere i suoi obiettivi, ancor più di Petra che, pur nella sua cattiveria, mantiene ancora qualche scrupolo in cuor suo.

Sarà così che le due uniranno le forze per assicurarsi che Manuel non voli mai più. Jimena scriverà una lettera firmata dalla Guardia Civile nella quale gli si vieta di volare.

Margarita apre gli occhi a Manuel

Sappiamo che volare è il sogno di Manuel e ricevere la lettera che spezza le sue speranze lo abbatterà come non mai. Come se non bastasse, sarà affranto per la perdita di suo figlio. Anche in questo caso, non sa che si tratta di un inganno della perfida Jimena, capace di fingere un aborto con la complicità del dottor Abel.

Sembra però che i piani di Jimena e Cruz non vadano come sperato. Margarita scoprirà che la missiva non è opera della Guardia Civile: “Dietro quella notifica c’è tua moglie" dirà a Manuel, con la speranza di fargli aprire finalmente gli occhi.

Margarita scoprirà l'inganno delle due imperterrite alleate dopo aver sentito Jimena parlare al telefono con sua madre, rivelandole il piano.

Insomma, la stessa identica dinamica della finta gravidanza, una follia a due tra madre e figlia.

Jimena confessa a Manuel la verità sulla lettera

Dopo aver appreso la verità da Margarita, Manuel, infuriato, non perderà tempo per correre dalla moglie e incalzarla per avere una spiegazione: ''Se hai intenzione di mentirmi, puoi anche stare in silenzio''.

Presa in contropiede e spiazzata dalla rabbia del marito, Jimena ammetterà le sue colpe, cercando una banale giustificazione: ''Se l'ho fatto è perché ti amo''.

Questa volta però, Manuel non si lascerà intimidire e gelerà la moglie: ''Sono abbastanza adulto per prendere le mie decisioni. Non ho bisogno che tu le prenda per me. Non interferire più nella mia vita."

L'ennesima cattiveria di Jimena non farà altro che ottenere l'effetto opposto. Stufo di questa infelice vita Jana e Manuel fuggiranno insieme approfittando della confusione di una festa in maschera organizzata da Cruz. Chissà se questa sarà la loro occasione per vivere il loro amore liberi e felici.