Da ormai alcune settimane Ernesto Russo è tornato nello studio di Uomini e donne per corteggiare Ida Platano. Il 46enne è di origini napoletane, ma attualmente vive e lavora a Sabaudia come ristoratore. Tra le sue passioni c'è anche la recitazione, visto che in passato ha lavorato come attore in una fiction Rai. Il suo aspetto fisico non è passato inosservato, avendo barba e capelli lunghi.

Chi è Ernesto Russo di U&D: barba e capelli lunghi, lavora come ristoratore

Ernesto Russo è arrivato qualche puntata a fa a Uomini e donne per corteggiare la tronista Ida Platano.

Ernesto non è un volto nuovo, visto che ha partecipato al programma nel 2015. A quel tempo sedeva nel parterre Over e aveva un aspetto diverso da quello attuale.

Quest'anno Ernesto infatti si è presentato alla corte di Ida con barba e capelli lunghi ed è quasi irriconoscibile rispetto a qualche anno fa. A quanto pare la barba folta non è un problema per Ida Platano, come ha sottolineato la stessa tronista.

Di lui si sa che ha 46 anni e due figli: un maschio di 21 anni e una femmina di 16. Con il primogenito ha avviato un'attività di ristorazione a Sabaudia, città in cui vive attualmente.

Un passato come attore

Dopo la prima esperienza a Uomini e donne del 2015, la vita di Ernesto è totalmente cambiata.

Lui stesso ha dichiarato di essere stato a Mosca nel 2016, per poi trasferirsi per tre anni a Londra. In seguito è stato a Miami e in Giamaica.

Russo ha una passione per la recitazione e nel 2018 è apparso nella fiction Rai 'I medici 2', al fianco di attori del calibro Raoul Bova, Alessandra Mastronardi e Aurora Ruffino. A proposito di questo, Ernesto ha ammesso di essere stato molto fortunato a far parte di un cast internazionale.

Anche se la recitazione resta per lui una passione e non un vero lavoro.

Il suo profilo Instagram vanta ad oggi più di 3mila follower, un numero che pare destinato a crescere grazie a questo ritorno nel dating di Maria De Filippi.

Una ricostruzione su come prosegue la conoscenza tra Ida e Ernesto

Scorrendo le anticipazioni su ciò che è già stato registrato ma che non è ancora andato in onda, Ida continuerà a conoscere Ernesto.

I due usciranno ancora in esterna e in una delle ultime registrazioni, la tronista si infurierà con gli altri due corteggiatori David e Mario. Succederà nel momento in cui questi ultimi non avranno particolari reazioni quando vedranno la sua esterna con Ernesto. Sta di fatto che Ernesto, con il suo modo di essere e il suo look particolare sembra aver colpito molto Ida.