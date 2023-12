Nelle prossime puntate spagnole de La Promessa sarà essenziale che Manuel torni alla villa. Infatti Jimena è tormentata dalla sua assenza e dal sospetto che abbia un'altra donna, senza sapere che colei che teme è Jana, proprio accanto a lei. Le medicine per tenere a bada la sua pazzia non serviranno a nulla, inoltre a peggiorare la sua già delicata condizione mentale sarà un nuovo personaggio, Jerónimo. In seguito a un discorso delirante con il signor Cavendish, Jimena arriverà a minacciare Alonso e Cruz.

Intanto di Catalina non vi è traccia: la sua scomparsa è legata a Jimena che, ormai priva di lucidità, l'ha narcotizzata e rapita.

Jimena perde Manuel e impazzisce

Nei nuovi episodi La Promessa, Jimena dovrà fare i conti con l'assenza del marito, che deciderà di non restare al suo fianco, cacciandola persino dalla camera coniugale e l'assenza di Manuel la torturerà fino a farle perdere la ragione. Abel, suo fedele complice, la esorterà a prendere delle medicine per calmarsi. Anche quando sarà costretta a iniziare la terapia, i farmaci non faranno nessun effetto.

Il nuovo 'antagonista' della soap, Jeronimo, approfitterà della sua delicata condizione per metterle in testa delle idee deliranti su Catalina, così che la odi a tal punto da volerla eliminare.

La povera Jimena, ridotta ormai a uno straccio, non solo rapirà Catalina, ma minaccerà di morte sia Alonso che Cruz.

La discesa nella follia e la minaccia di morte

Jeronimo dirà all'ormai ex moglie di Manuel che Catalina ha una pessima opinione di lei, così che inneschi la sua vendetta. Il suo obiettivo andrà a buon fine, visto che Jimena rapirà Catalina e la terrorizzerà con un'oscura promessa: ''Stai zitta, Catalina! sai una cosa? Li finirò tutti!

Vi ammazzo tutti".

I servi e gli altri abitanti della villa si chiederanno che abbia fatto Catalina, senza immaginare che si trovi in serio pericolo.

Un'analisi: Jimena soffre di disturbo antisociale di personalità

Da un'analisi approfondita del personaggio di Jimena, si può dedurre che soffra di un disturbo antisociale di personalità.

Ovviamente ai tempi in cui è ambientata la soap nemmeno si sapeva dell'esistenza di questa patologia e si etichettavano le varie malattie mentali con il solo nome di ''follia''.

Alla luce della moderna diagnostica, Jimena rientrerebbe perfettamente nei criteri di questo disturbo: giustifica comportamenti inaccettabili o li razionalizza, colpevolizza gli altri specie se in posizione di difficoltà, mette in atto azioni contro la legge e, soprattutto, mostra indifferenza per le conseguenze del suo comportamento nocivo nei confronti degli altri, mancando completamente di empatia.