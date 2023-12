Da giorni sui social si vocifera che Luca Vetrone dovrebbe entrare a far parte del cast del Grande Fratello, ma per ora gli addetti ai lavori non hanno né confermato né smentito quest'indiscrezione. A Deianira Marzano, però, questo 15 dicembre è arrivata una segnalazione su alcune confidenze che il modello avrebbe fatto sulla concorrente che potrebbe attirare la sua attenzione nella casa: si tratterebbe di Greta Rossetti e non di Perla Vatiero, come invece molti fan si aspettavano vista la loro conoscenza pregressa.

Le confidenze riportate sui social

Ancora non è noto se Luca Vetrone entrerà davvero nella casa del GF come concorrente, ma sono già tante le indiscrezioni che circolano sul suo conto e su come potrebbe comportarsi se dovesse entrare nel reality.

Questo venerdì pomeriggio, ad esempio, tra le Instagram Stories di Deianira Marzano è apparso il messaggio di una fan che sostiene di far parte del gruppo di amici del modello. "Sono un'amica di comitiva di Vetrone, abbiamo amici in comune, e ti posso assicurare che davanti a noi lui ha detto che Greta è una bellissima ragazza, il suo tipo", si legge nella segnalazione che l'influencer campana ha condiviso.

La conoscenza con Perla e le voci sull'ingresso

Luca Vetrone è stato accostato al cast del GF da quando Perla è diventata una concorrente. La stessa ragazza ha parlato più volte del modello all'interno della casa, citandolo quando le veniva chiesto come dovrebbe essere il suo uomo ideale.

Vatiero non ha mai nascosto di aver conosciuto l'ex naufrago l'estate scorsa ma ha anche precisato che tra loro non c'è mai stato nulla se non una conoscenza amichevole.

Gli autori avrebbero cominciato a pensare di inserire Luca nelle dinamiche del gioco per cercare di ingelosire Mirko, che però è stato eliminato una settimana fa e lunedì scorso ha messo un punto definitivo alla storia con Perla. Le ultime indiscrezioni, però, sostengono che Vetrone avrebbe individuato in Greta l'inquilina che potrebbe fargli perdere la testa davanti alle telecamere.

Un riepilogo sulle intenzioni di Greta con Mirko

A poco più di 24 ore da una nuova puntata del GF, intanto, Greta si è detta pronta al ritiro per amore di Mirko. Chiacchierando con le altre inquiline su quello che potrebbe accadere sabato quando si ritroverà faccia a faccia con l'ex fidanzato (questo confronto è stato anticipato da Alfonso lunedì scorso), la giovane ha ammesso di provare ancora un forte sentimento e di essere disposta a tornare con lui.

"Se domani mi chiede di tornare insieme, io esco subito", ha fatto sapere Greta Rossetti. La ragazza ha fatto intendere che Brunetti, però, dovrà mostrarsi deciso se vorrà riprendere la relazione interrottasi qualche settimana fa e soprattutto non dovrà rimandare questa decisione a fine programma, perché in quel caso lei non accetterebbe.