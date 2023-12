Jana sta per scoprire la vera storia di sua madre nelle puntate La Promessa. Tutto è iniziato con l'incontro di Ramona, la sua ex balia, trovata nella capanna dove viveva Dolores. Ramona è la chiave per sapere che cosa sia successo nell'oscuro passato di Jana e gran parte della verità è contenuta nella lettera che Dolores le ha consegnato: Alonso è il padre di Curro.

Ancora all'oscuro di tutto, Jana trasalirà ascoltando le parole dell'anziana donna: ''Devo dirti qualcosa di molto importante''.

La lettera di Dolores spiega cosa è successo nel suo passato

Diversamente da Jana, Curro non accetterà la presenza di Ramona e la tempesterà di domande, chiedendole chi sia il suo vero padre. Il suo silenzio ostinato lo infastidirà a tal punto da aggredirla verbalmente. Sarà Jana a pregare il fratello di scusarsi con Ramona, pur capendo il periodo difficile che sta passando: dalla scoperta del matrimonio di Martina al mistero sulle sue origini.

Ramona continuerà a rileggere la lettera di Dolores, nella quale le ha rivelato cosa è successo nel suo passato: fu Alonso a metterla incinta e per non destare scandalo dovette scappare dalla villa. Grande era il timore per la propria vita e quella di Jana e Curro, che le affidò con la promessa di raccontare loro la verità a tempo debito.

Ramona si fa il segno della croce e si affida a Dio

Immersa nei suoi pensieri Ramona si sentirà in colpa nei confronti di Dolores nascondendo quella lettera a Jana e Curro e così si farà il segno della croce: "Sia fatta la volontà di Dio".

Qualche minuto dopo arriverà Jana che, dopo averle portato del cibo, resterà senza parole ascoltando la frase di Ramona: ''Devo parlarti di una questione molto importante." L'anziana donna farà promettere a Jana che quando tornerà dovrà essere presente anche Curro.

La Promessa: la mamma di Jana è viva?

Purtroppo Jana e Curro non troveranno Ramona nella capanna. La donna scomparirà misteriosamente nel nulla proprio quando era pronta a raccontare cosa è successo a Dolores. C'è anche un altro mistero.

Ramona, prima di scomparire, ha farfugliato di aver visto Dolores aggirarsi tra gli alberi del bosco.

Jana ha sempre creduto che sua madre fosse morta, ma la verità è un'altra e del resto lei stessa non vide il proiettile colpire Dolores, essendo già molto lontana.

Dolores fu costretta a sacrificare la sua vita

Essendo rimasta incinta di Alonso, di certo Dolores non poteva vivere al palazzo. Terminata la gravidanza scappò con i figli e consegnò Curro a Jana, che lo diede agli uomini che la inseguivano. Dolores sacrificò la sua stessa vita per i figli, dimostrando che l'amore di una madre può andare oltre ogni cosa. Usiamo il condizionale, visto che nella soap ci sono esempi di madri con comportamenti opposti, in primis Cruz che ha invece sacrificato - anche se in modo diverso - i suoi figli per un suo tornaconto personale.