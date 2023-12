Lo sceneggiato La Promessa non andrà in onda il giorno di Natale e neppure in quello di Santo Stefano. Tornerà il 27 dicembre con una maxi puntata che occuperà la fascia pomeridiana di Canale 5 che va dalle ore 14:10 e sino alle 16:55. Stessa cosa che capiterà anche il 28 e il 29 dicembre, complice il fatto che in quei giorni Terra amara, Uomini e donne e Amici saranno ancora in vacanza.

Stop per La Promessa e la altre soap tv di Canale 5 il 25 e il 26 dicembre

La programmazione del pomeriggio di Canale 5 si rivoluziona nel corso delle festività natalizie.

In particolare a subire drastici cambiamenti sarà il pomeriggio del giorno di Natale e quello di Santo Stefano. Il 25 e il 26 dicembre non andranno in onda le soap tv generalmente in palinsesto: né Beautiful, né Terra amara, né tantomeno La Promessa.

Il 25 dicembre a partire dalle 13:40, verrà trasmesso La Magia del Natale, seguito da Un Natale da Corgi, poi ci sarà spazio per le repliche di Caduta Libera. Per il giorno di Santo Stefano, invece, Canale 5 trasmetterà invece Christmas Wedding Runaway e A Merry Christmas Match.

Puntate extra large dello sceneggiato spagnolo dal 27 al 29 dicembre

A partire dal 27 dicembre ci saranno buone notizie per i fan di Beautiful e di La Promessa, visto che entrambe torneranno a tenere compagnia al pubblico di Canale 5.

Le vicende di casa Forrester ritorneranno nel consueto orario delle 13:40, mentre La Promessa andrà in onda con una maxi puntata a partire dalle ore 14:10 e sino alle 16:55. Anche nel pomeriggio del 28 e 29 dicembre, l'orario di messa in onda sarà il medesimo. Quindi i fan della serie ambientata nella Spagna di inizio '900, potranno gustarsi puntate extra large della durata di quasi tre ore.

Cosa succederà dal 27 dicembre a La Promessa: Cruz vuole uccidere Elisa

A partire dal 27 dicembre, a La Promessa si vedrà Jana Exposito rimettersi pian piano in forze dopo essere stata a lavorare dai duchi di Los Infantes. Questi ultimi, su richiesta di Jimena, trattano la domestica come una schiava, facendola lavorare nei campi sotto il sole e con poco cibo e acqua.

Manuel sarà molto preoccupato per le condizioni di Jana e capirà, anche grazie a Catalina, che dietro al trattamento riservato dai duchi a Jana, ci sarà lo zampino di Jimena. Nel corso del nuovo appuntamento del 27 dicembre, Cruz convocherà Gregorio dopo aver saputo da Petra che Jana è a letto e non sta lavorando. La marchesa ordinerà al maggiordomo di far tornare Jana al lavoro. In caso contrario la licenzierà. Per evitare il peggio, Maria, Mauro, Teresa e Lope di occuperanno delle faccende di Jana, in attesa che la ragazza si rimetta completamente in forze. Cruz inoltre, si ritroverà a dover affrontare il problema legato alla baronessa, Elisa. Non riuscirà a trovare nessun appiglio per escluderla all'eredità del barone e quindi penserà che l'unica soluzione sia ucciderla. La marchesa, quindi, confiderà questo suo proposito a Lorenzo, a cui chiederà aiuto.