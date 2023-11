La verità sulle origini di Jana e Curro è venuta alla luce nelle nuove puntate La Promessa e le anticipazioni vedranno Cruz tremare per le conseguenze.

Curro grazie alla lettera della madre trovata nella capanna di Ramona ha scoperto che il suo vero padre è Alonso, il quale mise incinta Dolores ai tempi in cui lavorava presso la villa come cameriera.

Ramona, l'ex balia di Jana e Curro, teme che i due ragazzi subiscano la vendetta di Cruz che, per ovvie ragioni, non vorrà che questo scandalo venga reso pubblico. La tensione alla villa sarà altissima.

La vera storia della mamma di Jana, Alonso è il padre di Curro

Jana è arrivata alla Promessa con l'intenzione di scoprire cosa è successo nel suo triste e doloroso passato. I suoi ricordi sono frammentati, ma la scena in cui Dolores cadde a terra dopo aver visto consegnare Curro nelle mani dei rapitori continua a tormentarla. Ironia della sorte, a venire a conoscenza del tassello mancante della vera storia di Dolores sarà Curro.

Tutto inizierà quando a Lujan farà la sua comparsa Ramona, ex balia di Jana. Dolores le consegnò una lettera nella quale la pregava di custodire il suo segreto e di vegliare sui suoi figli fino alla loro maggiore età. Dolores si fece promettere dall'amica di non dire nulla, poiché se quanto successo fosse venuto a galla, per Jana e Curro non ci sarebbe stata salvezza.

Curro, dopo aver saputo del ritorno di Ramona - scomparsa misteriosamente nel nulla per diverso tempo - si è precipitato nella sua capanna deciso ad avere risposte. Approfittando di un momento di distrazione della donna ha trovato la lettera di sua madre e ciò che ha letto lo ha spiazzato: Alonso ha messo incinta Dolores e dunque è lui il suo vero padre.

Ezquerdo scopre che Curro sa che Alonso è il suo vero padre

Curro ha deciso di non dire nulla a Jana e ha gettato la lettera di Dolores tra le fiamme del camino della capanna di Ramona, ignara del fatto che abbia scoperto la verità. Dopo essere tornato alla villa ha iniziato a fare insistenti domande ad Alonso e ad avvicinarsi a lui, fatto che ha destabilizzato Cruz.

Dopo aver unito i puntini la nobildonna ha capito tutto. Cruz trema al solo pensiero che la verità su Alonso venga a galla. Per la loro famiglia sarebbe la fine. Questa era la preoccupazione di Dolores, certa che per i suoi figli non ci sarebbe stato scampo nel momento in cui si sarebbe scoperchiato il vaso di Pandora.

Ora che Cruz sa che Curro ha scoperto che Alonso è il suo vero padre deve correre ai ripari. Chi ne farà le spese? Jana e suo fratello sono in pericolo, ma non si esclude che anche Alonso venga fatto fuori in modo che il suo segreto resti tale.