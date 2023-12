In base agli spoiler degli episodi de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai 1 da lunedì 11 a venerdì 15 dicembre, Tancredi minaccerà Matilde di denunciarla per adulterio se non lascerà Vittorio. La donna però non si farà intimorire e sarà pronta a rivolgersi alla Sacra Rota. Intanto Adelaide tornerà a Milano insieme a Marta, mentre Matteo non avrà alcuna intenzione di arrendersi all'idea di dover stare lontano da Maria.

A Villa Guarnieri giunge un telegramma

La storia d'amore tra Vito e Maria andrà avanti, ma Matteo Portelli non si arrenderà all'idea di non poter stare con lei.

Nel frattempo a Villa Guarnieri giunge un telegramma dal contenuto misterioso.

Intanto Rosa dovrà prendere una scelta in merito alla sua carriera di insegnante e proverà senza successo a trovare un altro lavoro.

Nel frattempo Matilde sarà determinata nel cancellare il proprio passato e per tale motivo contatterà il suo legale affinché venga annullato il suo matrimonio con Tancredi. Quest'ultimo peraltro non si fiderà della lealtà di Flora e indagherà sul suo conto, trovando una strana lettera.

In tutto questo Irene sarà impegnata insieme a Leonardo nei preparativi di un evento al Circolo e Alfredo sarà infastidito, ma per amore della ragazza non ostacolerà i suoi progetti.

Matteo prova a far ragionare a Marcello

Tancredi sarà infuriato per il comportamento della moglie e mediterà di vendicarsi di lei e di Vittorio. Ci saranno problemi pure tra Umberto e Flora, in quanto lui è amareggiato con la fidanzata perché non gli ha detto che Matilde voleva concludere il matrimonio con Tancredi.

Intanto in sartoria ci sarà una situazione di conflitto tra Conti e Barbieri, in quanto il primo impedirà al secondo di prendere scelte importanti per conto di Adelaide.

Matteo vedendo il fratellastro in crisi, proverà a farlo ragionare.

Nel frattempo Armando apprenderà le difficoltà economiche della nipote Rosa.

Ritornano improvvisamente Adelaide e Marta

Tancredi invece minaccerà Frigerio di denunciarla per adulterio se non si allontanerà da Vittorio. Quest'ultimo sarà preoccupato, ma Matilde non avrà voglia di piegarsi alle volontà del marito e mediterà di rivolgersi alla Sacra Rota.

Dopo delle incomprensioni iniziali intanto Barbieri avrà un chiarimento con Rosa e si proporrà di supportarla.

Infine all'improvviso Adelaide tornerà a Milano insieme alla nipote Marta.

Una ricostruzione sul ritorno di Adelaide e sulle incognite future

Il ritorno di Adelaide avverrà oltre due mesi dopo la sua partenza alla volta della Svizzera dove si è recata conoscere meglio sua figlia Odile, fino a poco tempo fa ritenuta morta. Per la contessa non si è trattata di una scelta facile, anche perché questo ha significato per lei non vedere per molto tempo il giovane Marcello Barbieri, a cui lasciato la gestione dei suoi affari.

Inevitabilmente il suo ritorno a Milano la porterà a dover prendere una decisione proprio in merito alla relazione con il giovane. Oltre al fatto che la presenza del suo ex Umberto Guarnieri rappresenta un'incognita non di poco conto.