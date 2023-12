Le anticipazioni di Tempesta d'amore in merito agli episodi dal 25 al 31 dicembre raccontano che i Saalfeld saranno entusiasti dopo la condanna all'ergastolo di Ariane, mentre Michael lascerà Rosalie notando la simbiosi perfetta tra lei e Raphael. Engel, quindi, deciderà di lasciare Bichlheim per partire assieme a Kofler, nel frattempo Gerry avrà in animo di donare a Merle un viaggio in Irlanda. Josie, invece, deciderà di dare una seconda chance a Paul ma suo malgrado sorprenderà l'uomo mentre si scambia un bacio con Constanze, effusione che sarà fonte di grande delusione per l'aspirante cuoca.

La giovane Klee, infine, vorrebbe lasciare il lussuoso hotel ma, al contempo, si renderà conto di quanto si sia legata agli abitanti della cittadina bavarese.

La soap opera Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle ore 20 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Play Infinity.

Michael lascerà Rosalie

A seguito del rilascio di Rosalie e della condanna all'ergastolo subita da Ariane, Paul e Constanze finiranno quasi per baciarsi per l'euforia ma tale momento intimo sarà fortuitamente interrotto da Henning. L'avvocatessa si renderà conto di essere riuscita a riavvicinarsi a Lindbergh, così proporrà allo stesso di fare assieme una colazione in riva al lago. Mentre Paul e Constanze si godranno beatamente dei momenti spensierati, Josie penserà bene di concedere un'ulteriore chance all'ex fitness trainer.

Gerry, alla festa di compleanno di Vanessa, comprenderà che Merle ha un gran desiderio di viaggiare e quindi vorrà regalare alla partner un viaggio in Irlanda, finanziando la vacanza coi proventi della campagna promozionale fatta insieme a Shirin. Quest'ultima, malgrado i sentimenti non corrisposti, deciderà di pubblicare gli scatti dello spot dove lei e il golfista si baciano, foto che daranno adito a dei commenti sprezzanti dal web che Richter faticherà a sopportare.

Intanto Gerry vorrà stare solo per schiarirsi le idee e se da un lato Merle non riuscirà a comunicare col fidanzato, dall'altro lato Shirin conoscerà la soluzione per far tornare in sé l'amico.

Michael, successivamente, si renderà conto della profonda simbiosi tra Raphael e Rosalie, così deciderà di troncare la relazione con la partner.

Engel, nonostante la delusione, si precipiterà da Kofler riuscendo a bloccarlo qualche istante prima che parta, quindi l'escort le proporrà di lasciare insieme Bichlheim.

Paul bacerà Constanze spezzando il cuore di Josie

La condanna all'ergastolo di Ariane con tanto di detenzione preventiva riempirà di gioia i Saalfeld, i quali festeggeranno un futuro pacifico nell'albergo di lusso.

Alfons, intanto, scoprirà che Rosalie sta per andarsene dalla città tedesca e penserà bene di organizzare una festa d'addio per la gestrice del Café Liebling, così Vanessa intercetterà Engel e Raphael e li porterà all'avento, ma a mancare all'appello sarà Michael.

Paul e Constanze si baceranno in riva al lago e ad osservarli ci sarà Josie, la quale sarà distrutta da ciò che ha visto specialmente dopo che si era appena convinta a dare una seconda possibilità al direttore amministrativo.

La giovane Klee penserà di lasciare Bichlheim e farà presente la sua idea a Erik, ma quest'ultimo avrà in mente un piano per convincerla a rimanere: comprare le quote del Café Liebling appartenenti a Rosalie così da far diventare Josie la nuova gestrice del locale.

Intanto Shirin e Gerry arriveranno sul punto di baciarsi nuovamente e, sebbene ciò non accadrà, Richter vorrà distrarsi lavorando alla scuderia, ma poco dopo il golfista incontrerà Merle e le chiederà se sia possibile provare amore per due donne in contemporanea.

Finow, quindi, farà un esperimento mentale al fine di dimostrare al suo amato per chi batte realmente il suo cuore.

Erik non riuscirà a ottenere il denaro necessario per rilevare le quote del Café Liebling, così inizierà a pensare di affittare il bosco suo e di Florian ma Max lo esorterà a mantenere la promessa fatta a suo fratello tempo addietro.

André, infine, cercherà di convincere Josie a restare essendo conscio dell'importanza dell'assistente in cucina, ma la giovane Klee allo stesso tempo capirà di essersi legata profondamente agli abitanti di Bichlheim.

Ipotesi su chi sarà la nuova dark lady

Ogni soap opera che si rispetti ha bisogno di una o più figure "dark" per creare la classica contrapposizione tra bene e male.

Con l'ergastolo di Ariane, però, Tempesta d'amore perderà inevitabilmente la sua dark lady che è stata fonte di innumerevole malefatte e che finirà per pagare il proprio conto alla giustizia. Stando alle anticipazioni ufficiali, al momento non è chiaro di chi possa rimpiazzarla in termini di diabolicità, ma diversi rumors danno in pole da tempo Alexandra Schwarzbach, la moglie di Markus ed ex amante di Christoph.