Le anticipazioni sulla quarta stagione di Terra amara rivelano che Mehmet sentirà il bisogno di uscire allo scoperto con Zuleyha e confessarle apertamente quelli che sono i sentimenti che prova nei suoi confronti.

L'uomo, che poi si scoprirà essere in realtà Hakan, si lascerà andare a una dichiarazione d'amore inaspettata per la signora di Cukurova: i due si lasceranno andare alla passione e sarà protagonista di un bacio appassionato con l'imprenditore che riuscirà a far breccia nel suo cuore.

Mehmet e Zuleyha sempre più vicini

Con la stagione finale della soap opera pomeridiana prevista su Canale 5 ci sarà spazio per l'arrivo di un nuovo personaggio maschile che si mostrerà pronto a conquistare Zuleyha..

Trattasi di Mehmet, un imprenditore che entrerà in possesso del 25% delle quote dell'azienda Yaman e ben presto stringerà un rapporto di grande collaborazione e fiducia con la signora di Cukurova.

Solo in seguito, la donna scoprirà che il suo vero nome è Hakan e che si è presentato sotto mentite spoglie per non destabilizzarla, dato che in passato aveva avuto dei contrasti lavorativi con Demir.

Col passare del tempo, complice la vicinanza sul lavoro, Mehmet si renderà conto di provare qualcosa di forte nei confronti della donna, fino a capire di essersi innamorato di lei.

La svolta, però, arriverà in seguito alla notizia della morte di Demir Yaman: adesso che Zuleyha è "libera", Mehmet sentirà il bisogno di dichiararle tutto il proprio amore.

Mehmet si dichiara ad Altun e scatta il bacio

L'uomo inviterà Altun a una cena romantica in un ristorante dopo aver affittato la sala solo per loro Zuleyha seppur con un po' di imbarazzo accetterà l'invito e durante la cena proverà a smorzare la tensione cercando di concentrarsi su argomenti lavorativi.

Sarà l'uomo a prendere in mano le redini della situazione e inviterà la donna per un ballo: in quel momento finalmente troverà il coraggio per dichiararsi.

Tra i due scatterà anche un intenso e appassionato bacio.

Un punto sulla nuova vita di Zuleyha dopo le sofferenze d'amore con Demir Yaman

In questo modo, quindi, Altun si preparerà a lasciarsi alle spalle il lutto per la morte di Demir. Nelle puntate precedenti, infatti, l'uomo viene ritrovato morto in una cella frigorifera abbandonata in un capannone in disuso. Zuleyha, quindi, deciderà di guardare avanti sul piano sentimentale accanto a Mehmet (Hakan), anche se degli imprevisti luttuosi saranno all'orizzonte pure per questa nuova coppia appena nata.