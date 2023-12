Nuovi colpi di scena nella casa del Grande Fratello. Durante la serata di mercoledì 20 dicembre 2023, Rosy Chin e Rosanna Fratello sono infatti state protagoniste di un nuovo litigio: subito dopo la Fratello ha raccontato che Rosy voleva lanciarle una ciabatta, appellandola anche “cinese” in modo dispregiativo e vagamente discriminatorio.

Rosy contro Rosanna, la lite al GF

Tutto è avvenuto durante il consueto aperitivo del mercoledì. La cantante ha avuto un battibecco con Rosy Chin e subito dopo è andata a riferire tutto a Marco Maddaloni: “La cinese voleva tirarmi una ciabatta.

Capisci a me, io non ho fatto nulla e lei scoppia dal niente. Voleva lanciarmi la ciabatta, stava lì a sparlare della mia persona”. Ad ascoltare lo sfogo di Rosanna c’era proprio Rosy, la quale ha sbottato replicando: “Ma cosa dici? Non è vero nulla. Da una donna adulta come te, non mi piace sentire dire ‘la cinese’ in senso dispregiativo. Questo mi infastidisce. Io ho il tuo stesso nome, mi sono solo tolta le ciabatte per ballare, mica per lanciartele addosso. Tutto questo mi sembra una follia”. Non contenta, Rosanna ha continuato ad accusare la chef milanese, dicendo che farebbe 'comunella insieme a Fiordaliso e Anita'.

La Fratello ha aggiunto che non tollera che una ragazza così giovane si prenda gioco di una donna come lei: "Dire cinese non è tanto brutto come prendere in giro la mia persona.

Fate sempre battute e poi anche la ciabatta". Dopo che la regia del Grande Fratello, a causa proprio della lite, ha stoppato la musica, alle schermaglie si è aggiunta anche Anita Olivieri, che ha preso le difese della chef bacchettando Rosanna: “Tu conosci bene il nome di Rosy, il tuo tono è stato discriminatorio. Noi abbiamo di meglio da fare che parlare male di te”.

A sentenziare contro Rosanna è stata anche Fiordaliso, la quale ha sbottato dicendo che far passare Rosy come 'una che lanci ciabatte' è stata veramente una mossa di cattivo gusto.

Sondaggi sui concorrenti preferiti dal pubblico

Il Grande Fratello è iniziato da ormai oltre 3 mesi con i telespettatori ad aver ormai inquadrato tutti i concorrenti che si sono avvicendati in casa.

Un sondaggio pubblicato sul portale Grande Fratello forumfree, alla domanda su chi sia il preferito in assoluto di questa edizione, riporta Beatrice Luzzi come prima opzione scelta dai fan col 44.89%: segue Vittorio con il 12.62%, terzo posto per Perla con il 9.96%, a seguire ancora Greta con il 7.70%, Anita con il 5.18% e Massimiliano invece con il 3.72%.

Settimo posto per Grecia con il 3.32%, ottavo per Giuseppe con il 2.52% e nono posto col 2.12% per il nuovo entrato Federico. Chiudono la classifica Letizia con l’1.73%, Paolo e Fiordaliso con l’1.46%, Rosanna Fratello con l’1.20%, Marco con lo 0.80% e Monia e Rosy, entrambe a quota 0.66%.

Alle 13:36 di oggi 21 dicembre al sondaggio ad oggetto hanno votato 756 utenti in tutto.