Nella quarta stagione di Terra Amara Saniye morirà lasciando Gaffur nella totale disperazione. Si recherà in obitorio per darle un ultimo saluto carico di tristezza e sconforto lasciandosi andare ad un pianto senza sosta. Sarà talmente distrutto che davanti alla salma della moglie giurerà di uccidersi, visto che non sa come potrà vivere senza di lei.

Gaffur va in obitorio per dare l'ultimo saluto a Saniye

La polizia informerà Gaffur della morte di Saniye in un incidente stradale e l'uomo, come un pazzo, si recherà in obitorio per vederla un'ultima volta prima dei funerali.

Correrà nel corridoio urlando il nome della moglie, Raşit proverà a fermarlo e a calmarlo, ma non vorrà sentire ragioni.

Anche Züleyha e Fadik saranno con loro, e tutti saranno troppo addolorati per reagire con lucidità alla tragedia appena avvenuta. A Gaffur resterà solo una cosa da fare: entrare nella stanza in cui si trova il corpo di Saniye e darle l'ultimo saluto.

Gaffur disperato davanti alla salma della moglie

Lo farà, Gaffur entrerà e troverà Saniye riposta in un lettino e coperta da un lenzuolo. Solo il viso sarà scoperto. Lui guardandola piangerà senza sosta e il dolore sarà talmente tanto che non riuscirà a emettere il minimo suono. Non tollererà che la moglie sia in quella stanza buia e fredda, al punto che si toglierà la giacca e la userà per coprirla.

Gaffur bacerà con dolcezza la fronte di Saniye e poi si inginocchierà di fronte a lei: "Dai Saniye che ci facciamo qui, andiamocene via, fa davvero freddo".

Anche Gülten lotta tra la vita e la morte

Gaffur sarà sempre più disperato e non accetterà che Saniye se ne sia andata per sempre: "Per favore Saniye alzati, non lasciarmi da solo.

Non so vivere senza di te, ti giuro non saprei come fare. Mi uccido senza te, ti giuro che lo farò".

Ad attenderlo fuori ci sarà Fadik, che considerava Saniye quasi come una sorella maggiore: "Cosa farò senza di te? Chi mi rimprovererà per aver parlato troppo?". Raşit farà di tutto per consolarla, ma la situazione non sarà facile.

Intanto, in un'altra ala dell'ospedale, qualcuna lotterà tra la vita e la morte. Perché nell'incidente in cui è morta Saniye è stata investita anche Gülten. Lei è rimasta gravemente ferita e condotta subito in sala operatoria. Ad attenderla fuori ci sarà Çetin. "Resta con me amore mio", continuerà a ripetere il ragazzo, ma la vita di Gülten sarà appesa a un filo.

Bülent Polat ospite a Verissimo

L'interprete di Gaffur, Bülent Polat, è stato ospite a Verissimo e ha avuto modo di parlare della sua famiglia: "Mia moglie è entrata nella mia vita quando non mi aspettavo di intraprendere una relazione, anzi ho sempre pensato che non sarei mai convolato a nozze".

Invece nella vita di Bülent Polat, oltre al matrimonio, sono arrivati due figli: "I miei bambini hanno fatto di me un uomo più dolce, l'amore che provo per loro mi ha proprio trasformato".