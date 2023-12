Le anticipazioni sul quarto e ultimo capitolo di Terra Amara rivelano la polizia sarà alle calcagna Zuleyha per l'uccisione di Umit. Il padre di quest'ultima arriverà in città e vorrà fare chiarezza sulla morte della figlia, visto che una fonte anonima gli ha assicurato che non è morta in un incidente.

Verranno così riaperte le indagini per cercare di arrivare alla soluzione di questo giallo e quando dall'autopsia emergerà che Umit è stata uccisa, Zuleyha si ritroverà a fare i conti con le domande della polizia, che si presenterà a Villa Yaman per poterla interrogare.

Zuleyha uccide Umit nella quarta stagione

La morte di Umit avverrà per mano di Zuleyha che, mossa dalla rabbia per il rapimento di suo figlio compiuto dall'acerrima nemica, deciderà di aprire il fuoco e colpirla con uno sparo che si rivelerà fatale.

Successivamente la donna confesserà tutto a Fekeli e Fikret, i quali si metteranno subito all'opera per evitare che possa finire dietro le sbarre.

Sarà però Hakan a salvare Zuleyha, perché di nascosto prenderà il corpo di Umit e farà credere che sia morta in seguito a un incidente stradale e in questo modo Zuleyha potrà dichiararsi salva.

Tuttavia nel corso della quarta stagione finale della soap, ci sarà spazio per l'arrivo a Cukurova del padre di Umit, intenzionato a far luce sulla morte della figlia.

Zuleyha ricercata dalla polizia per la morte di Umit: anticipazioni Terra amara

L'uomo riceverà una chiamata anonima, in cui lo informeranno del fatto che la figlia non sia morta accidentalmente come gli hanno fatto credere, bensì sarebbe stata ammazzata da qualcuno.

Una rivelazione che spingerà l'uomo a presentarsi col suo avvocato presso il pubblico ministero: vorrà chiedere che venga riesumato il corpo di Umit e che venga effettuata l'autopsia.

I risultati dell'esame daranno ragione al padre di Umit e dimostreranno che la donna è morta per un colpo di arma da fuoco.

A quel punto il pubblico ministero si metterà sulle tracce dell'assassino e avrà subito il primo sospettato: trattasi proprio di Zuleyha. La polizia si presenterà così a villa Yaman sulle tracce della signora di Cukurova, che dovrà rispondere alle loro domande sulla morte della dottoressa.

Per Zuleyha Altun non sarebbe la prima volta in carcere: il precedente con Demir

Per Zuleyha le porte del carcere non si aprirebbero per la prima volta, dato che già in precedenza ha "assaporato" questa esperienza.

Vittima dei soprusi di Demir, che le aveva portato via i figli, Zuleyha non si è fatta scrupoli ad aprire il fuoco contro l'uomo, mettendolo in serio pericolo di vita.

La polizia in quel caso è intervenuta subito e la donna ha dovuto scontare un periodo di reclusione dietro le sbarre, ritrovandosi sola e disperata.