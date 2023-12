Nelle puntate de Il Paradiso delle signore dal 18 al 22 dicembre 2023 Matilde Frigerio abbandonerà temporaneamente Milano. Intanto il commendatore Umberto Guarnieri tranquillizzerà la compagna Flora, la quale ha il timore che ci possa essere un ritorno di fiamma tra lui e Adelaide.

Marta apprende della frequentazione tra Vittorio e Matilde

Oltre a fare la conoscenza di Flora (da qualche tempo diventata la nuova compagna del padre Umberto) Marta apprenderà che il suo ex marito Vittorio ha intrapreso una frequentazione con Matilde, la moglie di suo cugino Tancredi.

Intanto al magazzino, Clara troverà una lettera in mezzo a dei libri e penserà che sia stata scritta da un vecchio amore di Gianlorenzo Botteri e vorrà scoprire chi è l'autrice. Intanto l'uomo non reagirà bene quando metterà le mani sulla lettera.

Nel frattempo un misterioso bambino arriverà al Paradiso e svelerà la propria identità insieme alla madre, a cui vorrebbe comprare un dono.

Dopo che Marta lo inviterà a stare distante da Tancredi per evitare l'ennesimo scontro, Vittorio scoprirà che è stata la sua ex coniuge a suggerire a Matilde di lasciare Milano per un po’ di tempo. Anche Tancredi apprenderà che sua moglie è partita per recarsi in Giappone.

Umberto chiede delle spiegazioni ad Adelaide

Adelaide vorrà proteggere la propria famiglia dopo aver appreso che Tancredi è il responsabile dell’incendio del mobilificio Frigerio. Intanto Marcello capirà che la contessa di Sant'Erasmo non vuole una relazione seria con lui e penserà di farle cambiare idea con una sorpresa. Mentre Umberto rassicurerà Flora, la quale teme che lui non abbia mai smesso di amare la Adelaide.

Poco dopo, il commendatore Guarnieri chiederà delle spiegazioni alla cognata che ha trascorso la notte fuori.

Intanto Armando convincerà la nipote Rosa a svolgere un lavoro part-time al grande magazzino, rendendo felice anche Irene.

Maria in difficoltà dopo il regalo di Matteo

Matteo rimarrà senza parole quando saprà che è stata Maria e non la signora Concetta a ricamare le iniziali di sua madre Silvana sul foulard che le ha acquistato per Natale.

A questo punto Portelli metterà in difficoltà Maria facendole un regalo.

Infine Salvatore apprenderà che Elvira è decisa a trascorrere le feste natalizie con i familiari del fidanzato Tullio.

Un riepilogo su Marta e Adelaide: alleate per evitare uno scandalo

Marta Guarnieri è tornata dopo diverso tempo di assenza nel capoluogo lombardo con la zia Adelaide. In particolare la giovane mancava da due anni, durante i quali ha vissuto negli Stati Uniti, mentre la contessa era assente da inizio autunno, quando si era recata in Svizzera dalla figlia Odile.

Marta e la contessa di Sant’Erasmo sin da subito dopo il rientro a Milano si sono rese conto di dover unire le loro forze per evitare uno scandalo a causa del coinvolgimento del loro parente Tancredi con la distruzione del mobilificio Frigerio in un incendio avvenuto alcuni anni prima. Quindi le due si metteranno all'opera per aiutarlo e difendere in questo modo il buon nome della loro famiglia.