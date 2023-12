Un altro segreto in Terra amara verrà alla luce: le anticipazioni vedranno infatti Zuleyha scoprire che Demir ha commesso un atto molto crudele nel suo passato. Ed è proprio a causa di questo che Hakan ha deciso di vendicarsi.

Ebbene, Demir, in gioventù, aveva promesso a Hulya, la sorella di Hakan, di convolare a nozze. Peccato che la lasciò poco prima per tradirla con un'altra giovane ragazza, spezzandole il cuore.

Hulya, sconvolta per il tradimento di Demir, si gettò dal quarto piano di un palazzo e rimase paralizzata, dopo oltre due settimane di coma.

Quando Zuleyha lo verrà a sapere, prometterà a se stessa di non perdonare il marito, nonostante l'angoscia per la sua scomparsa. Qualcosa, però, non andrà come previsto.

Perché Hakan odia Demir: svelato il segreto del suo passato

Nelle prossime puntate di Terra Amara Hakan inizierà la sua vendetta contro la famiglia Yaman, ma con un grosso imprevisto: l'amore per Zuleyha. La sua prima vittima - anche se non per colpa sua - sarà Fekeli, che pagherà con la vita per aver scoperto la sua vera identità.

Mehmet - ovvero Hakan - si recherà sulla tomba del povero Ali Rahmet e piangerà la sua scomparsa. Successivamente, si infurierà con Kadir: “Quell’uomo non meritava di morire. Hai fatto qualcosa su cui non eravamo d'accordo fin dall'inizio."

Solo dopo diverso tempo e grazie all'arrivo di due misteriose donne a villa Yaman verrà a galla il reale motivo che ha spinto Hakan a giungere a Cukurova per compiere la sua vendetta: Demir ha distrutto la vita di sua sorella Hulya.

La vera storia di Hulya e Demir viene alla luce

Zuleyha chiederà spiegazioni alle due donne che si presenteranno alla villa. A parlare sarà la madre, che le racconterà tutto quello che è successo tra Demir e Hakan. I due erano amici - nonché soci in affari - fino al momento in cui Demir intrecciò una relazione segreta con Hulya.

La giovane fu poi abbandonata da Demir poco prima delle nozze e disperata si lanciò da un palazzo, rimanendo paralizzata e non in grado di parlare per ben 15 anni. Ma non è finita qui.

Per tutto questo tempo, Demir, agendo di nascosto, ha passato dei soldi per pagare il silenzio di Hulya. Denaro che non è più giunto a destinazione, visto che Yaman è scomparso.

Ed ecco spiegato il motivo della loro visita non certo cordiale: pretendere i soldi da Zuleyha.

Zuleyha resterà senza fiato, ma paradossalmente, non sa che Hakan, l'uomo odiato da Demir. altri non è che Mehmet, lo stesso che la sta ingannando sotto falsa identità.

Zuleyha è stanca di essere presa in giro

Nonostante il tradimento con Umit, Zuleyha ha perdonato Demir. Angosciata per la sua sparizione dopo l'assalto alla villa - evento che segna la fine della terza stagione di Terra amara - sarà disposta ad ogni cosa pur di ritrovarlo.

Saputo però che per anni le ha taciuto la storia con Hulya e il fatto che mensilmente pagava il suo silenzio, non lo perdonerà. Questa volta, l'indole salvifica di Zuleyha lascerà il posto all'orgoglio e al lecito desiderio di avere accanto a sé un uomo che non le menta.