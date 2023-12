Le anticipazioni turche di Terra amara rivelano che Fikret si ritroverà a vivere dei momenti di grande difficoltà nel corso della quarta stagione, dato che dovrà fare i conti prima con la sparizione di Demir e successivamente con la morte di Fekeli.

Sarà proprio il decesso del suo amato e caro zio che spezzerà il cuore all'uomo che, nel frattempo, finirà in carcere per oltraggio a pubblico ufficiale dopo una lite causata proprio dalla sparizione del fratello.

La ritrovata serenità tra Fikret e suo fratello Demir Yaman

Nelle puntate precedenti della soap, abbiamo visto che Fikret e Demir sono riusciti finalmente a mettere da parte le incomprensioni e i dissidi del passato, pronti a riprendere in mano le redini del loro legame affettivo.

I due si sono ripromessi di costruire un rapporto da fratelli ma, ben presto, la loro felicità verrà spazzata via dal rapimento inaspettato di Demir, di cui si perderanno le tracce.

Tutti vivranno dei momenti di grande sconforto e Fikret sarà uno di quelli che cercherà di fare il possibile per scoprire la verità e riportarlo a casa sano e salvo.

Fikret finisce in carcere per uno scontro con la polizia

Le anticipazioni della soap opera rivelano che nel corso della quarta stagione a villa Yaman arriverà un pacco spedito dalla Siria, il cui mittente sembra essere proprio Demir.

Fikret deciderà di vederci chiaro e si metterà in viaggio assieme a Zuleyha per andare a cercarlo ma, arrivati a destinazione, scopriranno che non c'è nessuna traccia del ricco Yaman: sono stati raggirati.

Un duro colpo per l'uomo che, a quel punto, finirà per sfogare tutta la sua rabbia contro la polizia accusata di non non essere abbastanza operativa nelle ricerche del fratello scomparso.

Il comportamento rissoso di Fikret non piacerà affatto al pubblico ministero che, non tollerando il suo modo di fare, lo manderà in carcere.

Fikret scopre che suo zio Fekeli è morto: anticipazioni turche Terra amara

La situazione peggiorerà quando, a distanza di qualche giorno, si assisterà al ritrovamento del corpo senza vita di Fekeli: a quanto pare è deceduto per cause naturali, dato che non presenta segni di violenza.

Zuleyha si recherà subito in carcere per mettere al corrente Fikret della morte di suo zio: un lutto che gli stravolgerà la vita, dato il loro profondo legame.

Gli spoiler delle nuove puntate turche raccontano che, a quel punto, gli verrà concesso un permesso per poter lasciare il carcere e recarsi in obitorio, dove potrà dare al caro l'ultimo saluto.

"Non lasciarmi zio, che cosa farò senza di te", sono le parole che Fikret pronuncerà in lacrime al cospetto del cadavere di Fekeli.