Nella prima domenica del 2024, in prima serata, sarà sfida Auditel fra la soap opera turca Terra Amara di Canale 5 e una delle fiction storiche di Rai 1: Il Commissario Montalbano con Luca Zingaretti. I due sceneggiati andranno infatti in onda, uno contro l'altro, domenica 7 gennaio in prime time. Stando infatti a quanto apprende Blasting News, le nuove puntate della soap opera con protagonista Zuleyha Altun torneranno ufficialmente a tener compagnia al pubblico della rete ammiraglia Mediaset proprio a partire dal 7 gennaio.

La sfida Auditel della domenica tra la soap opera turca e Il Commissario Montalbano

La sfida Auditel della domenica sera non sarà semplice per la soap opera turca Terra amara, dato che su Rai 1 andranno in onda le repliche di una fiction che ha sempre registrato ottimi ascolti. Si tratta de Il Commissario Montalbano, che sarà riproposto nel prime time domenicale di gennaio su Rai 1.

La serie tv poliziesca ambientata in Sicilia, dopo la morte dell'autore dei romanzi che ne hanno fatto da soggetto, Andrea Camilleri, non ha avuto nuove puntate negli ultimi anni, ma resta uno degli sceneggiati più visti della storia della televisione italiana, con protagonista Luca Zingaretti.

Cambio programmazione Terra amara: dal 7 gennaio ritorna di sera

Fino a poche ore fa c'era un dubbio sulla messa in onda serale da gennaio di Terra amara che secondo alcune indiscrezioni sarebbe potuta essere anche al sabato sera, oppure da domenica 14 gennaio. Invece ora - secondo quanto apprende Blasting News - la messa in onda in prime time sarà dal 7 gennaio, come sempre dalle ore 21.30 alle 24.20 circa.

L'appuntamento del fine settimana, quindi, tornerà a essere sia al sabato nella fascia pomeridiana dalle 14:15 alle 16:30 circa, sia la domenica in prima serata.

Una scelta dettata in primis dagli ottimi ascolti che la soap turca ha registrato nel corso del primo ciclo di appuntamenti nella fascia serale in autunno, con una media di oltre 2,8 milioni di fedelissimi spettatori pari al 16% di share e picchi di 3 milioni.

L'addio di Demir Yaman lascia senza parole i fan della soap

Dopo settimane di angoscia e di ricerche spasmodiche, la donna scoprirà che Demir Yaman è stato ritrovato morto all'interno di un frigorifero riposto in un capannone abbandonato.

Intanto diversi telespettatori si sono espressi con messaggi e commenti di dispiacere sui social, svelando di essere amareggiati dalla scelta degli sceneggiatori di far uscire di scena Demir a ridosso dell'inizio della quarta stagione, togliendogli la possibilità di essere ancora una volta uno dei protagonisti indiscussi.

Tra le new entry del capitolo finale, ci sarà Mehmet (il cui vero nome poi si scoprirà essere Hakan) che riuscirà a conquistare il cuore di Zuleyha. Anche in questo caso, però, non sarà un amore felice dato che nelle settimane successive anche l’uomo verrà assassinato.