Amadeus ha rotto il lungo sodalizio professionale con il suo storico manager Lucio Presta. La notizia è giunta come un fulmine a ciel sereno a poco più di un mese dalla partenza del Festival di Sanremo 2024. Le prime voci di alcuni dissidi tra i due risalgono a poche ore fa: il giornalista Massimo Galanto in un tweet le aveva riportate, parlando di “maretta” tra il conduttore e il manager, aggiungendo anche che nessuno aveva voluto commentare queste dicerie. Dopo alcune ore è arrivato lo scoop di Claudio Plazzotta di Italia Oggi, che ha rivelato del divorzio in atto, dopo tanti anni di collaborazione.

Alla base della decisione ci sarebbero state, secondo la testata, una serie di “divergenze lavorative che erano iniziate l’anno scorso”.

Mi giungono voci secondo le quali, a poche settimane da #Sanremo2024, ci sarebbe maretta, diciamo così, tra Amadeus e il suo agente Lucio Presta. Nelle scorse ore ho chiesto lumi ai diretti interessati (e/o ufficio stampa), ma non sono arrivate risposte... — Massimo Galanto (@GalantoMassimo) December 22, 2023

I motivi della separazione tra Amadeus e il suo manager Lucio Presta

Nell’articolo di Italia Oggi si fanno delle ipotesi sui motivi della separazione professionale: si tratterebbe di una serie di contrasti che sarebbero accresciuti nel corso del tempo, dovuti proprio all’organizzazione del Festival di Sanremo, di cui Amadeus è direttore artistico per la quinta volta di seguito.

Le divergenze non riguarderebbero la parte musicale o la selezione dei cantanti, per la quale il conduttore avrebbe goduto della massima libertà, ma sarebbero relative all’organizzazione dello spettacolo. In particolare, secondo il quotidiano, Amadeus dopo anni avrebbe agito in piena autonomia anche nella scelta degli altri conduttori e degli ospiti.

Su queste decisioni in passato Lucio Presta avrebbe fatto pesare la propria voce, mentre col passare del tempo il presentatore si sarebbe svincolato da ogni ingerenza del suo manager.

Le scelte innovative di Amadeus per l’edizione 2024 di Sanremo

Per la prossima edizione del Festival di Sanremo, che si svolgerà dal 6 al 10 febbraio 2024, Amadeus ha scelto di chiudere i suoi cinque anni al timone della kermesse apportando diverse novità.

Innanzitutto, ha scelto di rinunciare a invitare fuori dalla competizione altri cantanti italiani, affermando che “i veri super-ospiti sono i trenta cantanti in gara”. Unica eccezione, per il momento, è quella del compositore Giovanni Allevi, che tornerà a esibirsi dopo il lungo stop dovuto alla sua malattia. Tuttavia, sembra che in queste settimane ci siano stati contatti per portare sul palco dell’Ariston diversi artisti stranieri.

Inoltre, Amadeus ha deciso di dare maggior peso ai cantanti in gara, facendoli diventare (nella sera in cui non si esibiscono) i presentatori degli altri colleghi in competizione con loro. Altra novità rilevante è quella della scelta dei partner nella conduzione per ogni serata, con il vincitore del 2023 Marco Mengoni, la cantante Giorgia, l’attrice comica Teresa Mannino, oltre al ritorno al festival di Lorella Cuccarini e dell’amico Fiorello, che chiuderà con Amadeus un quinquennio sanremese (iniziato insieme nel 2020) ricco di successi sul piano degli ascolti.

Rumor anche su delle divergenze fra Paolo Bonolis e Presta

Nell’articolo di Italia Oggi sono riportate anche altre voci, relative ai dissidi che sarebbero scoppiati negli ultimi tempi tra Lucio Presta e un altro grande nome della sua scuderia: si tratterebbe di Paolo Bonolis. Anche in questo caso le divergenze di opinioni potrebbero portare a una separazione professionale dei due, che sarebbe confermata anche dalla recente presa di distanze dall’agente dell’ex moglie del conduttore di Ciao Darwin, Sonia Bruganelli.