Hakan riuscirà ad entrare nella vita di Zuleyha nelle puntate di Terra Amara che andranno in onda a gennaio. L'uomo salverà la moglie di Demir da uno scippo e successivamente i due si incontreranno per caso. Tra i due sembrerà esserci sin da subito una magia e dopo i due incontri fortuiti, Hakan si presenterà a villa Yaman come Mehmet Kara. l'acquirente delle quote dell'azienda. Zuleyha non immaginerà neanche che l'uomo appena conosciuto è il nemico di Demir.

Il primo incontro di Zuleyha e Hakan

Nuove storie sono pronte ad affacciarsi a Cukurova con l'arrivo di Hakan Gumusoglu e Abdulkadir Keskin, i due soci pronti a distruggere gli Yaman.

Dopo la scomparsa di Demir, Hakan si concentrerà su Zuleyha, sperando di arrivare a lei. Per questo ci saranno i primi incontri tra i due. La signora Altun si troverà in città per sbrigare delle commissioni quando sarà raggiunta da qualcuno in motorino che le strapperà la borsa.

Zuleyha griderà aiuto e Hakan sarà pronto a intervenire dopo aver osservato tutta la scena dalla sua auto. L'uomo riuscirà a far cadere il ladro aprendo lo sportello della sua macchina e recupererà la borsa di Zuleyha. La donna non saprà come ringraziare lo sconosciuto, ma poco dopo lo incontrerà di nuovo appena fuori dal barbiere. In questa circostanza Zuleyha si presenterà subito e ringrazierà nuovamente l'uomo che però dovrà andare via in fretta perché Abdulkadir lo aspetterà in macchina.

La falsa identità di Hakan: Mehmet Kara

I primi due incontri tra Zuleyha e Hakan saranno fortuiti, ma sarà subito chiara la magia tra i due sconosciuti. L'uomo sorprenderà la signora Altun e Betul presentandosi a villa Yaman come Mehmet Kara, colui che ha acquistato le quote dell'azienda tempo prima. I tre andranno a parlare nell'ufficio di Demir e Zuleyha dirà a Mehmet che la sua intenzione sarebbe quella di recuperare le quote.

L'uomo, però, non accetterà nessuna offerta, spiegando di essere arrivato a Cukurova proprio per fare nuovi affari. "Dobbiamo far crescere la città insieme", dirà Mehmet a Betul e Zuleyha.

Zuleyha è tra i pochi personaggi presenti dalla prima stagione che resteranno fino alla puntata finale

Il personaggio di Zuleyha è interpretato dall'attrice e modella turca Hilal Altınbilek ed è presente nella soap dalla prima puntata.

La donna, arrivata a Cukurova con pochi mezzi, è riuscita a diventare la signora della città e resterà fino all'ultimo episodio di Terra amara.

Si tratta di una delle poche eccezioni, poiché le vicende di molti personaggi importanti della prima stagione si sono interrotti tragicamente. Hunkar ha perso la vita nella terza stagione e dopo la sua morte Zuleyha ha preso il controllo della tenuta Yaman. Insieme a Zuleyha, anche la nonnina Azize, Fikret, Fadik e Rasit saranno presenti fino al gran finale.