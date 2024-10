Durante le prossime puntate di Endless love, Emir farà un annuncio a sorpresa: lui e Nihan divorzieranno. Non dirà solo questo: Deniz non rimarrà alla moglie, crescerà con lui. Sarà qualcosa di inaspettato da parte di Emir, visto l'amore ossessivo che prova nei confronti di Nihan, ma per lui sarà una scelta "dovuta", visto che dovrà controbattere il fatto che la moglie, davanti alla stampa, dichiarerà che il loro amore è una farsa.

Kemal fa la richiesta per il riconoscimento di paternità

Emir dovrà farsi venire in mente un'idea geniale per permettere che Deniz rimanga a vivere con lui, anche perché ormai Kemal conosce la realtà dei fatti e non si lascerà sfuggire nemmeno un attimo per stare accanto alla sua bambina, visto che si è già perso il suo primo anno di vita.

Proprio per questo motivo, grazie a Zehra, che diventerà il suo nuovo avvocato, Kemal presenterà al tribunale la richiesta di riconoscimento di paternità.

Emir proverà a bloccarla, ma non ci riuscirà, però sa che le pratiche burocratiche per questa tipologia di richiesta sono molto lunghe, così progetterà un piano per sbarazzarsi non solo di Kemal ma anche di Nihan, che non sembrerà essere più una sua grande priorità, perlomeno non come un tempo.

Emir vuol far credere che Nihan sia psicologicamente instabile

Per ottenere la custodia della bimba, deve "sbarazzarsi" della moglie. Penserà a una possibile sentenza per decretare la custodia della figlia e per lui sarebbe l'ideale far passare Nihan come psicologicamente instabile.

Con un piano studiato a tavolino insieme a Tufan, farà credere che la donna sia stata un'incosciente abbandonando la piccola dentro la macchina e sotto il sole.

Nihan capirà che il marito sta tramando contro di lei, per questo vorrà che tutte le bugie sul loro matrimonio vengano a galla. L'occasione più ghiotta sarà la conferenza stampa che Emir convocherà a casa sua per dichiarare che ha "perdonato" Nihan per ciò che ha fatto alla loro bambina.

Quando la moglie prenderà la parola, farà una dichiarazione che Emir non si sarebbe certamente aspettato.

Emir vuole divorziare da Nihan

"Il matrimonio tra me ed Emir è una farsa: non c'è amore, è solo un'illusione", affermerà Nihan. Emir non la prenderà bene e, davanti alla stampa, dirà che la moglie non si rende conto di ciò che sta dicendo, vista la sua situazione psicologica.

Un giornalista gli chiederà se vuole controbattere le accuse, allora Emir si farà avanti: "Per me è diventato difficile portare avanti questo rapporto, visti i continui problemi che mi dà mia moglie. Al momento, devo solo pensare al bene di mia figlia, per questo è meglio che io e mia moglie divorziamo e mia figlia crescerà con me". Per Nihan inizierà la sfida, è chiaro che non vorrà darla vinta a Emir.