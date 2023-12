Nei prossimi episodi di Terra Amara che andranno in onda martedì 5 e mercoledì 6 dicembre un tragico incidente aereo segnerà la fine della vita di Mujgan. Nel frattempo, Sermin scoprirà la vera identità di Sevda e il suo legame con Umit, mentre Demir cercherà sua moglie con l'aiuto di un investigatore. Infine, a villa Yaman, Sevda raccoglierà una lettera minatoria nei confronti di Zuleyha e si metterà subito in contatto con la donna.

Fikret è disperato per aver perso Mujgan in un incidente

Nell'episodio di Terra amara che andrà in onda martedì 5 dicembre, l''esistenza di Mujgan sarà segnata da un tragico incidente aereo.

Intanto, Fikret, particolarmente toccato dalla tragedia, si troverà ad affrontare il rimorso per aver dato priorità alla sua sete di vendetta contro gli Yaman anziché coltivare l'amore per la dottoressa, ormai scomparsa.

Nel frattempo, Sermin farà una scoperta sconvolgente: un documento confermerà la vera identità di Sevda, rivelando che la donna è, in realtà, Fatma Odzen, la madre biologica di Umit. Invece, Gaffur sarà riammesso in casa da Saniye grazie alla piccola Uzum.

Zuleyha torna a casa a causa di una lettera minatoria

Nel contempo, Zuleyha, abbandonata la tenuta, sarà oggetto dell'ossessione di Demir che, determinato a ritrovarla, prenderà la decisione di assumere un investigatore per rintracciarla.

Nel cuore della sontuosa villa Yaman, Sevda riceverà un misterioso biglietto anonimo. Il mittente, testimone dell'omicidio di uno dei banditi durante la rapina avvenuta giorni prima, si rivelerà essere un ricattatore che chiederà a Zuleyha una considerevole somma di denaro in cambio del suo silenzio. Infine, Sevda si metterà in contatto con Altun per metterla al corrente dell'imminente minaccia.

A questo punto, Zuleyha deciderà di fare ritorno a villa Yaman con l'obiettivo di affrontare insieme la minaccia imprevista.

Riassunto della puntata precedente di Terra amara

Nella puntata precedente di Terra amara in onda lunedì 4 dicembre, dopo aver appreso del tradimento di Demir grazie alle rivelazioni di Mujgan, Zuleyha decide di abbandonarlo, portando con sé i loro figli e dirigendosi a Cipro.

Nel frattempo, Demir, all'oscuro della destinazione di sua moglie, si rivolge a Gulten in cerca di risposte. Tuttavia, Gulten, oltre a non rispondere, lo rimprovera aspramente. In seguito a questo confronto, Yaman la caccia dalla villa.

Disorientato e in cerca di informazioni, Demir si rivolge a Sadi per cercare di scoprire il luogo in cui Zuleyha si è rifugiata. Tuttavia, Sadi, segretamente in accordo con Altun, depista l'uomo, complicando così la sua ricerca e rendendogli difficile rintracciare sua moglie.