Una puntata ricca di emozioni attende il pubblico di Terra Amara martedì 5 dicembre. Le anticipazioni annunciano l'addio a Mujgan che perderà la vita in un incidente aereo. La disperazione di Fikret sarà evidente perché l'uomo aveva appena deciso di sposarla. Nel frattempo Sermin troverà il documento che conferma che Sevda è la madre di Umit, mentre Saniye tornerà alla villa e riammetterà Gaffur in casa grazie all'intervento di Uzum.

La partenza di Mujgan e il saluto al suo bambino

Un altro importante personaggio dirà addio per sempre alla soap turca di Canale 5.

Si tratta di Mujgan, che dopo aver lasciato definitivamente Fikret, proverà a ricostruire la sua vita lontano da Cukurova. La dottoressa riceverà il sostegno di Fekeli e Lutfiye che si prenderanno cura di Kerem Ali per qualche giorno durante da sua assenza.

Mujgan andrà a Istanbul con l'intento di sistemarsi e tornare a Cukurova per prendere con sé suo figlio. Il saluto in aeroporto sarà molto doloroso per la dottoressa che darà al suo bambino il suo fazzoletto affinché non senta troppo la sua mancanza. Quando Fikret verrà a sapere della partenza di Mujgan capirà l'importanza della donna nella sua vita e si precipiterà in aeroporto con l'intento di fermarla.

Il cambiamento di Fikret e i progetti per il futuro con Mujgan

Fikret inizierà una corsa contro il tempo per chiedere a Mujgan di ricominciare da zero e farle la proposta di matrimonio. Quando arriverà in aeroporto, tuttavia, sarà troppo tardi e la dottoressa sarà già partita.

Fikret tornerà al ranch e comunicherà a Fekeli e Lutfiye la sua intenzione di sposare presto Mujgan e trasferirsi con lei a Istanbul.

La famiglia gioirà per questo improvviso cambiamento di Fikret, ma all'improvviso una terribile notizia alla radio gelerà tutti. Fikret, Fekeli e Lutfiye verranno a sapere che è caduto un aereo e si tratta di quello su cui viaggiava Mujgan. La morte della donna distruggerà tutti i sogni di Fikret che scoppierà in lacrime e si sentirà in colpa.

Sermin smaschererà Sevda, Saniye tornerà e riaccoglierà Gaffur

Nel frattempo Sermin avrà modo di trovare il documento che attesta che Sevda ha mentito. Come sospettava Fusun, infatti, si scoprirà che Sevda è in realtà Fatma Odzen ed è la madre di Ayla, la dottoressa Umit Kahraman.

A villa Yaman arriverà la notizia della morte di Mujgan che scuoterà tutti, mentre Saniye tornerà dal suo viaggio per assistere la zia. La madre di Uzum, come il resto della famiglia, sarà stupita nell'apprendere la terribile notizia. Dopo aver ascoltato le richieste della sua bambina, Saniye deciderà di perdonare Gaffur e permettergli di tornare a vivere in casa con loro.