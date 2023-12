Fekeli morirà durante la quarta stagione di Terra amara per mano di Abdülkadir. Scoprirà che Mehmet in realtà è Hakan e lo svelerà proprio al suo socio. Una mossa abbastanza azzardata, visto che Abdülkadir temerà che Fekeli possa smascherarli e mandarli in rovina, così ordinerà ai suoi uomini di ucciderlo, senza però lasciargli segni di violenza.

Fekeli scopre la verità su Mehmet

Fekeli scoprirà che dietro l'identità di Mehmet si nasconde in realtà Hakan, così vorrà affrontarlo a quattrocchi. Per prima cosa andrà da Abdülkadir e con una pistola minaccerà di confermargli la verità appena scoperta, ma l'uomo ovviamente negherà ogni cosa.

Fekeli non si arrenderà e vorrà sapere da lui perché Hakan è arrivato a Çukurova e soprattutto perché si è presentato a tutti con il nome di Mehmet Kara. Ha qualche problema con la famiglia Yaman? Alla fine Abdülkadir gli racconterà di aver conosciuto Hakan a Beirut, dopo la brutta esperienza finanziaria che ha avuto con Demir a Mersin.

Abdülkadir organizza la morte di Fekeli

Sempre Abdülkadir ammetterà che Hakan è arrivato a Çukurova solo per distruggere Demir: visto che tanti anni prima l'ha mandato in rovina, il suo obiettivo sarebbe quello di restituirgli pan per focaccia. Fekeli capirà che dietro la sparizione di Demir si nasconde la loro mano, per questo chiederà ad Abdülkadir dove sia finito, ma lui gli dirà di non sapere niente, anche se Hakan potrebbe averlo ucciso.

Abdülkadir metterà Fekeli in stato di allerta: se dovesse compiere un passo falso Hakan potrebbe anche uccidere lui, anche perché sa che ha ucciso Erkan. Manderà Fekeli presso un mulino dicendogli che Hakan si trova lì, ma in realtà sarà solo un modo per dargli tempo al fine di organizzare la sua morte.

La morte di Fekeli

Abdülkadir capirà che Fekeli può causargli guai, così organizzerà una trappola per ucciderlo.

Un uomo lo fermerà in una strada isolata e gli chiederà aiuto per la madre che si trova nella sua macchina. È molto malata, deve portarla dal medico, ma la sua auto si è guastata.

Fekeli ha un cuore d'oro, così scenderà per dargli una mano, ma verrà colto alle spalle da un malintenzionato che lo ucciderà somministrandogli una sostanza velenosa sul collo con una siringa.

Proverà anche a difendersi, ma Fekeli morirà dopo pochi secondi.

Chi è Abdülkadir Keskin

Il personaggio di Abdülkadir, interpretato da Erkan Bektaş, debutterà durante la quarta stagione di Terra Amara. Arriverà a Çukurova insieme al socio e amico Hakan Gümüşoğlu, i quali diventeranno gli antagonisti principali dell'ultima stagione.

Oltre a Hakan, anche lui nutre un odio profondo per la famiglia Yaman perché pare che in passato Adnan Yaman abbia ucciso la sua famiglia. Anche il fratello Vahap arriverà a Çukurova pronto a sostenerlo, ma lui inizierà a sviluppare una strana ossessione per Züleyha.