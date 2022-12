Un clamoroso colpo di scena andrà in scena nel corso delle nuove puntate di Terra Amara, visibili su Canale 5. Gli spoiler della quarta stagione dello sceneggiato rivelano che Abdulkadir e Hakan metteranno in azione un piano per sbarazzarsi di Ali Fekeli.

Terra amara, anticipazioni: Hakan vuole sbarazzarsi di Fekeli

Le anticipazioni di Terra amara sull'ultima stagione rivelano che Fekeli avrà un destino tragico.

L'anziano impresario metterà sotto con la sua autovettura Erkan. Una grave fatto, che arriverà alle orecchie di Hakan, la quale sembrerà disposto a tutto pur di vendicare suo fratello.

Il ragazzo deciderà di sbarazzarsi del padrino di Yilmaz, ma cambierà idea quando capirà che è molto amareggiato per quanto accaduto a Erkan. Un dialogo che porterà Ali a conoscere la vera identità di Hakan. L'anziano impresario capirà che l'uomo è giunto nella cittadina turca sotto il falso nome di Mehmet con intenzioni bellicose: vuole mandare in rovina Demir. Per tale ragione Fekeli deciderà di parlare con il tirapiedi di Hakan, un certo Abdulkadir, intenzionato a scoprire che fine abbia fatto il ricco imprenditore dopo la sua misteriosa scomparsa.

Abdulkadir e il complice alleati per rovinare economicamente Demir

Nei prossimi appuntamenti di Terra amara, Abdulkadir svelerà al padrino di Yilmaz di aver conosciuto Hakan in Libano, dove hanno stipulato un'alleanza per rovinare economicamente Demir (Murat Ünalmış).

Durante l'incontro, l'uomo cercherà di affibbiare tutte le colpe sul suo complice quando ha provato a ucciderlo per la morte di Erkan. Una versione alla quale Ali non crederà, il quale arriverà a minacciarlo di morte se dovesse scoprire che ha raccontato il falso.

Ali muore dopo un'iniezione fatale

Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) sarà molto preoccupata per Fekeli, via da ormai tante ore.

Per questa ragione, la protagonista chiederà spiegazioni al cotonificio. In realtà l'anziano impresario si troverà al volante sulle tracce di Hakan, in quanto deciso ad avere un confronto lui. Un ragazzo bloccherà Ali in mezzo alla strada in cerca di aiuto per la mamma morente. Il pubblico, a questo punto, scoprirà che si tratta di un escamotage per far uscire Ali dall'abitacolo.

Sarà in questi attimi che lo scagnozzo di Abdulkadir ucciderà Fekeli con una siringa avvelenata, che ovviamente gli sarà fatale. In questo modo si conclude l'esperienza dell'attore Kerem Alışık sul set della soap opera turca.