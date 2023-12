La quarta e ultima stagione di Terra Amara segnerà un cambio di rotta per Zuleyha. Il cadavere di Demir verrà infatti ritrovato all'interno di una cella frigorifera e durante il suo funerale, Altun si lascerà andare ad uno sfogo contro Demir stesso, affermando di essere stata delusa da lui per l'ennesima volta.

Il cuore di Zuleyha si riaprirà di nuovo all'amore grazie all'arrivo di Hakan, ma la felicità non sarà destinata a durare a lungo. Un uomo misterioso sparerà infatti alla vedova Yaman ferendola gravemente e costringendola ad operarsi.

Zuleyha si innamora di Hakan

La terza stagione di Terra amara si concluderà con la misteriosa sparizione di Demir. Zuleyha si convincerà del fatto che il colpevole sia Hakan, un vecchio compagno di Università del marito che in passato ha avuto dei contrasti con lui per via del fallimento di una società. In realtà, come i telespettatori avranno modo di apprendere, dietro la scomparsa di Yaman ci sarà Abdulkadir, un uomo che inizialmente sarà alleato di Hakan.

Sarà nel corso delle puntate iniziali della quarta stagione che il corpo senza vita di Demir verrà ritrovato all'interno di una cella frigorifera: Zuleyha rimarrà vedova. Non passerà molto tempo prima che Altun si renda però conto di provare un sentimento per Hakan, l'uomo che riuscirà a far sciogliere di nuovo il cuore della signora di Adana.

Il cuore di Zuleyha si ferma

Zuleyha confesserà a Hakan che dopo Yilmaz è lui l'uomo che ha amato nella sua vita. Aggiungerà di non aver mai provato un reale sentimento per Demir che le ha sempre reso la vita impossibile provocandole solo grandi dolori. La nuova coppia, travolta dalla passione, deciderà di convolare presto a nozze ma la felicità durerà ben poco.

Un uomo misterioso seguirà infatti di nascosto i due esplodendo un colpo di pistola che colpirà Zuleyha.

Trasportata immediatamente in ospedale, Zuleyha verrà sottoposta ad un delicato intervento chirurgico per salvarle la vita. Durante l'operazione Altun avrà un arresto cardiaco, ma i medici riusciranno comunque a salvarla sebbene la donna finirà in coma.

Al suo fianco ci sarà sempre Hakan che con le sue parole amorevoli la inviterà a risvegliarsi. La vicinanza di Hakan ad Altun, però, non lascerà indifferente Fikret.

Fikret: l'evoluzione del suo personaggio

Mentre Zuleyha sarà in coma non solo Hakan si struggerà per lei, bensì anche Fikret. Il fratellastro del defunto Demir è infatti innamorato della cognata ma ha nascosto il suo sentimento a tutti per timore del giudizio altrui. Da quando ha fatto per la prima volta la sua comparsa nella soap, il personaggio di Fikret ha subito un grande cambiamento. Entrato con il chiaro scopo di vendicarsi di Demir, si innamorerà infatti di Mujgan, un sentimento questo che gli permetterà di superare i suoi stessi limiti.

Fikret di fatti riuscirà a riappacificarsi con il fratellastro prima della sua morte dimostrandosi sensibile e capace di fare del bene, come quando deciderà di occuparsi del piccolo Kerem Alì quando questi resterà orfano. Per lui le novità non saranno finte qui, visto che riuscirà nell'ultima stagione della soap a ritrovare anche la felicità con Zeynep, un'insegnante con cui il nipote di Fekeli intreccerà una relazione.