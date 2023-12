Il finale della 3^ stagione di Terra Amara sarà al cardiopalma: se da una parte il rapimento di Leyla si risolverà fortunatamente in breve tempo, dall'altra si assisterà all'ingiusto arresto di Demir per l'omicidio di Sevda cui farà seguito la sparizione di Yaman stesso a seguito di un assalto armato condotto presso la sua villa.

Tutto accadrà poco dopo che Fikret aiuterà Demir ad evadere dal carcere: prima di fuggire l'uomo rientrerà a casa per portare via con sé Zuleyha e i suoi figli Adnan e Leyla ma durante i preparativi per la fuga verrà sorpreso da un'irruzione armata di alcuni assalitori che faranno il proprio ingresso nella villa prelevando proprio Demir, che a guerriglia ultimata risulterà sparito nel nulla.

Ma facciamo un passo indietro e raccontiamo i fatti con ordine.

Leyla rapita da un uomo misterioso

Dopo essersi confrontato con Fikret, Demir inizierà a pensare che il rapimento della piccola Leyla sia opera di Hakan, un suo vecchio nemico dei tempi dell'Università. Proprio mentre i due fratelli si stanno recando alla polizia, un uomo telefona a Zuleyha e la informa del fatto che la bimba si trova sana e salva all'esterno della villa. I genitori potranno così riabbracciare la piccolina ma Fikret si renderà conto che nella culla di Leyla si trova un biglietto di minacce.

La felicità di Demir e Zuleyha per aver ritrovato Leyla durerà poco visto che Yaman verrà arrestato dalla polizia per l'omicidio di Sevda, la quale in realtà è stata uccisa dalla perfida Umit.

Proprio quest'ultima incastrerà il suo ex amante mentendo ai gendarmi e affermando di aver assistito all'omicidio della madre da parte proprio di Yaman. Demir non accetterà di restare in carcere e deciderà di avvalersi dell'aiuto di Fikret, che ormai l'avrà accettato come fratello a tutti gli effetti.

La misteriosa scomparsa di Demir Yaman

Fikret aiuterà così Demir ad evadere di galera ma anzichè fuggire via deciderà di fare ritorno alla villa per portare via con sé la moglie e i figli. Durante i preparativi, però, alcuni uomini armati entreranno nella villa e inizieranno a sparare all'impazzata ferendo in modo grave la piccola Uzum.

Poco dopo gli uomini scapperanno via ma di Demir non vi sarà più alcuna traccia.

Con la misteriosa sparizione di Demir Yaman si chiuderà la terza stagione. Nel proseguo della soap, Zuleyha non ritroverà immediatamente il marito e le cose evolveranno in modo del tutto inaspettato e purtroppo per lei tragico.