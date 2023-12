Mirko e Perla sembrano deludere alcuni fan del Grande Fratello a distanza di alcuni giorni dal loro riavvicinamento all'interno della casa di Cinecittà. I due si sono mostrati particolarmente complici e affiatati ma, nel momento in cui fanno dei discorsi legati alla loro storia d'amore e a quello che potrebbe succedere, non riescono ad arrivare mai a qualcosa di concreto.

Un modo di fare che ha spazientito alcuni fan del reality show, i quali ipotizzano che i due stiano sostanzialmente facendo una sceneggiata.

La coppia Mirko-Perla al centro delle dinamiche del reality show

Dopo l'arrivo in casa di Perla, lei e Mirko hanno ritrovato un certo feeling che li ha portati a fare più volte dei discorsi legati alla fine della loro relazione, avvenuta questa estate a Temptation Island, quando Mirko scelse di andare via dal reality show assieme alle tentatrice Greta e invece Perla uscì con Igor.

Greta, però, dopo aver assistito al riavvicinamento tra Mirko e la sua ex, ha scelto di lasciarlo in diretta e proprio nel corso della puntata di questo sabato 2 dicembre varcherà la soglia della porta rossa di Cinecittà per diventare anche lei una nuova concorrente ufficiale.

I fan del Grande Fratello delusi dalla coppia: 'Non sono veri, noiosi'

In attesa di scoprire come si comporterà Mirko, alcuni fan ammettono di essere delusi dai comportamenti della coppia e in particolar modo dai loro discorsi, in cui sembrano sempre non voler esporsi più di tanto per continuare a portare avanti questa situazione per diverse settimane.

"Sinceramente non si riesce a seguire un discorso, sempre mezze frasi, giri di parole. Sembra che lo facciano di proposito, per alimentare l'attenzione del pubblico", ha scritto un utente sui social.

"Sono diventati noiosi, si percepisce che non sono veri. Lei si sta dimostrando una vera delusione", ha sentenziato ancora un altro commentatore sui social.

'Stanno recitando un copione ben scritto', le lamentele social

"Secondo me, Mirko e Perla stanno recitando un copione ben scritto. Tutto molto forzato", ha aggiunto ancora un altro spettatore del reality.

"Non è possibile che dopo diversi giorni non siano in grado di fare un discorso sensato: o si vogliono ancora oppure no. Basta con queste mezze frasi che non portano a nulla", scrive un altro utente social.

"Stanno facendo i furbetti, dato che lei sapeva benissimo del forte interesse del pubblico verso questa storia e ci sta marciando", ha commentato infine qualcun altro sul web.