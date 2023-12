Le anticipazioni di Terra Amara dell'8 e 9 dicembre rivelano che Umit rischierà di essere ammazzata da Demir. Quest'ultimo, stanco delle invadenze dell'ex amante, sarà pronto a farla finita: dapprima uccidendo la dottoressa e poi suicidandosi. In seguito all'intervento di Zuleyha la situazione non prenderà questa piega drammatica, ma l'ex sarta verrà a sapere che Umit è in dolce attesa.

A questo punto Zuleyha dirà a Umit di volerle portare via il bambino in modo da crescerlo insieme a Demir e ai suoi figli. Preoccupata per la piega che hanno preso gli eventi, la dottoressa ne parlerà a sua madre.

Sevda sarà pronta a fuggire a Istanbul con la figlia, in modo da ricominciare da capo con lei.

Intanto a Cukurova arriverà Betul, ossia la figlia di Sermin.

Sermin riabbraccia la figlia Betul

Nella puntata di venerdì 8 dicembre, stanco delle continue invadenze di Umit, Demir arriverà al punto di volersi suicidare dopo aver ucciso la sua ex amante. Quando Zuleyha verrà a conoscenza del piano di suo marito, si attiverà per impedirgli che possa farsi del male, finendo per riconciliarsi con l'uomo. Nonostante tra moglie e marito torni il sereno, dei nuovi guai piomberanno su Zuleyha.

Le anticipazioni rivelano che l'ex sarta e Sevda si vedranno accusate di omicidio da un testimone oculare, per questo motivo verranno portate in gendarmeria per un interrogatorio.

Non trovando prove che avvalorino la denuncia, le due donne verranno rilasciate subito. Intanto Sermin si ritroverà a riabbracciare sua figlia Betul.

Umit incita, Zuleyha vuole prenderle il figlio

Nell'appuntamento di sabato 9 dicembre si respirerà un clima di ritrovata felicità per via del ritorno di Betul. Mamma Sermin sarà a dir poco entusiasta di rivederla, scoprendo che ha preso casa vicino alla villa della famiglia Yaman.

Questa new entry avrà un ruolo chiave nelle prossime vicende della soap opera turca in quanto finirà per legare con Umit.

Fikret, che dopo la morte di Mujgan ha deciso di smetterla di fare la guerra a Demir, vorrà fare pace con il fratello ma sarà tutto invano. Intanto Sevda sarà pronta a ricominciare una nuova vita con Umit a Istanbul, lontano da Cukurova, soprattutto quando verrà a sapere che la donna è in dolce attesa.

Anche Zuleyha apprenderà della gravidanza di Umit e vorrà prenderle il bambino per crescerlo insieme a suo marito.

Quando Demir verrà a conoscenza che le quote aziendali che sua moglie sono state vendute ad un avvocato di Istanbul, vorrà ricomprarle ma sospetterà che dietro l'affare si celi lo zampino di Fikret. Sarà così che i due fratelli si avranno un confronto. Intanto Saniye sarà sempre più sospettosa nei confronti di Cumali poiché lo vedrà parlare di frequente con la giovanissima Uzum.