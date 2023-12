La messa in onda di Terra Amara si fermerà in occasione della settimana di Natale, quando non saranno trasmessi nuovi episodi in prima visione assoluta.

Gli spettatori dovranno fare a meno delle vicende degli abitanti di Cukurova, anche se l'appuntamento in prima visione assoluta tornerà in onda sabato 30 dicembre con una nuova puntata speciale della durata di due ore trasmessa su Canale 5.

La soap va in pausa

Il cambio programmazione per la soap turca ambientata prevede uno stop nel corso della settimana che va dal 25 al 29 dicembre. Il palinsesto della rete ammiraglia Mediaset subirà delle modifiche durante la settimana natalizia: il 25 e 26 dicembre il pomeriggio sarà dedicato alla messa in onda di film, mentre dal 27 al 29 dicembre tornerà Beautiful e poi alle 14.10 sarà la volta di una serie di puntate speciali de La Promessa in prima visione.

Per rivedere in onda le puntate inedite di Terra amara bisognerà attendere sabato 30 dicembre, quando alle 14.15 andrà in onda una nuova puntata speciale della durata di due ore, che terrà compagnia al pubblico fino alle 16.30, quando ci sarà il best of di Verissimo.

Zuleyha confessa di aver ucciso Umit nelle prossime puntate

Intanto, le anticipazioni delle puntate speciali che saranno trasmesse il 24 e 30 dicembre nel pomeriggio Mediaset rivelano che Zuleyha tornerà a casa dopo l'omicidio di Umit e confesserà a Fikret e Fekeli di essere la vera responsabile della morte della donna.

La signora di Cukurova si mostrerà particolarmente preoccupata, perché sa che nel caso in cui dovesse venir fuori la verità per lei si aprirebbero le porte del carcere.

A quel punto, Fikret e Fekeli correranno subito sul luogo del delitto per eliminare ogni traccia di quanto è accaduto, ma non troveranno più il corpo della donna. Chi lo ha portato via?

Solo a distanza di qualche giorno si scoprirà che il corpo di Umit è stato ritrovato nella sua auto, volata giù da un burrone: si ipotizza, quindi, che la donna si morta in seguito a un incidente.

L'addio a Umit, ennesimo personaggio cattivo della soap

Si assisterà così all'uscita di scena di un personaggio che in questi mesi non ha conquistato fino in fondo il gradimento del pubblico della soap opera.

In tanti hanno puntato il dito contro Umit perché è stata la causa dell'ennesima sofferenza per Zuleyha, costretta ad affrontare l'ennesima crisi con suo marito Demir, che aveva una tresca proprio con Umit. Altun ne aveva sofferto così tanto da arrivare a mettere in discussione il suo matrimonio pensando di lasciare per sempre Cukurova.