Terra Amara subirà delle modifiche alla programmazione nella fascia serale durante il mese di dicembre. L'appuntamento con la soap opera non sarà in onda il 24 e 31 dicembre, serate in cui ci sarà spazio per dei concerti evento su Canale 5.

Intanto si avvicinerà il gran finale della terza stagione, caratterizzato in primis dalla sparizione nel nulla di Demir Yaman, di cui si perderanno le tracce dopo che verrà rapito dai banditi.

Cambio programmazione per la soap Terra amara dal 18 dicembre

Il palinsesto serale di Canale 5 prevede un ultimo appuntamento in prime time con la soap opera nella serata del 17 dicembre.

A partire dal giorno successivo le puntate torneranno in onda in prima visione assoluta solo nella fascia del primo pomeriggio, dal lunedì al venerdì alle ore 14:10 e poi il sabato con la puntata speciale di due ore.

Domenica 24 e 31 dicembre non ci sarà spazio per le nuove puntate serali della serie che vede protagonisti Zuleyha, Umit e Demir dato che al loro posto ci saranno due concerti evento che terranno compagnia al pubblico della rete ammiraglia Mediaset in queste giornate di festa.

Nella serata della Vigilia di Natale andrà in onda un concerto evento di Elisa, mentre nella serata di fine anno ci sarà Federica Panicucci al timone di uno show in diretta da Genova.

Si avvicina il gran finale della terza stagione su Canale 5

L'esperimento della soap in prime time, però, è stato decisamente positivo dal punto di vista auditel, dato che la media di spettatori nella fascia serale della rete ammiraglia è di oltre due milioni e mezzo di spettatori fissi a settimana, pari ad uno share che oscilla tra il 15 e il 16% circa.

Numeri decisamente superiori a quelli registrati dai programmi che precedentemente avevano occupato la domenica sera di Canale 5, come il game show Caduta Libera, fermo ad una media del 10-11% di share.

Intanto si avvicina il gran finale della terza stagione della soap e le anticipazioni rivelano che l'armonia di Cukurova verrà spazzata via dalla notizia del rapimento di Demir Yaman, di cui si perderanno misteriosamente le tracce.

Demir Yaman viene rapito dalla sua villa e sparisce nel nulla

Dopo essere riuscito ad evadere dal carcere, il ricco imprenditore si presenterà a villa Yaman e chiederà alla sua amata Zuleyha di preparare tutte le loro cose in fretta e furia, prendere i bambini e scappare via per sempre da Cukurova.

L'uomo intende dare una svolta importante alla sua vita, ma prima che ciò possa accadere si ritroverà a fare i conti con l'arrivo di un gruppo di pericolosi banditi che assaliranno la villa.

Demir metterà in salvo Zuleyha e i loro bambini, ma si ritroverà vittima di quei criminali che non si faranno scrupoli a rapirlo e portarlo via, facendone perdere misteriosamente le tracce tanto da gettare nello sconforto i suoi cari.