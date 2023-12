Nella nuova puntata di Terra Amara che andrà in onda sabato 9 dicembre con un triplo appuntamento pomeridiano, Sermin scoprirà che Betul ha comprato per loro la casa accanto agli Yaman. Nel frattempo, Fikret cercherà invano di risolvere i conflitti con Demir, mentre Sevda proporrà a Umit di lasciare Cukurova per una nuova vita. Successivamente, Umit confesserà a Zuleyha la gravidanza e la preoccupazione che Demir le porterà via il figlio. Infine, Yaman scoprirà che la moglie ha venduto le quote dell'azienda di famiglia.

Betul, la figlia di Sermin, torna a Cukurova e lega con Umit

Sermin si troverà in un momento di gioia estrema nel riabbracciare la figlia, un'emozione che accrescerà ulteriormente quando apprenderà del gesto generoso di Betul: l'acquisto della casa adiacente alla sontuosa dimora degli Yaman. Nel mentre, i tentativi di Fikret di appianare le divergenze con Demir si scontreranno con un muro di resistenza.

Parallelamente, Sevda proporrà a Umit di intraprendere una nuova vita, lontana da Cukurova e dalle sue complessità. Gli eventi successivi vedranno Sermin rivelare a Betul il passato sentimentale tra Demir e Umit, evidenziando anche che quest'ultima è la figlia di Sevda. A questo punto, la ragazza sceglierà di avvicinarsi alla dottoressa.

Demir scopre che Zuleyha ha ceduto le quote dell'azienda

Nel frattempo, Umit confesserà a Zuleyha la sua gravidanza rivelando la preoccupazione che Demir le porti via il figlio. Il ritorno a casa di Umit si trasformerà in una discussione con Sevda, la quale cercherà di convincere la figlia a fuggire a Istanbul, allontanandosi dalla complessità di Cukurova.

Nel contempo, Saniye inizierà a nutrire sospetti nei confronti di Cumali, osservandolo spesso in conversazioni con la piccola Uzum. Invece, Demir farà una scoperta rilevante: Zuleyha ha ceduto le sue quote aziendali a un avvocato, fungendo da intermediario con il reale acquirente. Questo indurrà Demir a intraprendere un viaggio a Istanbul per rintracciare quest'ultimo e cercare di riacquistare le quote.

Riassunto della puntata precedente di Terra amara

Nella precedente puntata di Terra amara in onda venerdì 8 dicembre, Demir si avvicina a Umit con l'intenzione mettere fine alla sua vita. Fortunatamente, Zuleyha interviene con successo, riuscendo a dissuaderlo.

Così, marito e moglie ritornano insieme nella loro tenuta. Il giorno successivo, Zuleyha e Sevda si trovano a fronteggiare un'accusa di omicidio, e vengono portate in gendarmeria in seguito a una segnalazione alle autorità. Alla luce della mancanza di prove, le due donne vengono rilasciate e tornano a casa.