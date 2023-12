Per Umit si metterà male nella puntata di Terra Amara che andrà un onda nella serata di domenica 10 dicembre. Le anticipazioni annunciano che Demir farà rapire la dottoressa e la farà portare in una clinica clandestina per costringerla ad abortire. Nel frattempo, Betul metterà in atto la sua vendetta contro Yaman tappezzando Cukurova delle sue foto con Umit e rendendo pubblico il suo tradimento nel confronti di Zuleyha.

Umit sorpresa alle spalle da un rapitore pagato da Demir

Ci saranno ancora momenti di alta tensione per i protagonisti di Cukurova e Umit non avrà nessuna intenzione di rassegnarsi all'idea di aver perso Demir.

La donna fingerà di essere incinta e dopo averne parlato con Zuleyha, andrà alla festa degli Yaman per comunicare la notizia a Demir. L'uomo andrà su tutte le furie e dirà chiaramente a Umit che non avrebbe mai accettato il bambino, chiedendole di abortire.

La dottoressa continuerà a seguire il suo piano, diffondendo la falsa notizia della sua gravidanza in modo da screditare Demir agli occhi della gente. Per lei, però, la situazione diventerà molto pericolosa quando un uomo si introdurrà nella sua auto e le punterà un'arma alla tempia. Umit sarà pietrificata e penserà di essere vittima di una rapina, pronta a dare tutti i suoi gioielli al malvivente.

L'aborto progettato in una clinica clandestina

Presto Umit capirà che l'uomo che la minaccia non è un ladro, ma un rapitore, pagato da Demir per portarla in una clinica clandestina. La donna verrà addormentata e portata un ina sala operatoria dove alcuni medici saranno pronti ad iniziare con l'aborto come ha ordinato Yaman. Quando Umit si sveglierà sul un lettino prima dell'operazione e circondata da medici, sarà terrorizzata e inizierà a urlare, ma si renderà conto di essere immobilizzata da due uomini.

La dottoressa sarà salvata dall'arrivo della polizia e approfitterà del momento di confusione per liberarsi e scappare.

Una volta fuori dalla clinica, ad attenderla ci sarà Sevda in auto, ma in un primo momento Umit non riuscirà a vederla e continuerà a correre. Alcuni rapitori sfuggiti alla polizia inseguiranno la dottoressa che finalmente si metterà in salvo grazie all'arrivo di sua madre in macchina.

Sevda metterà in salvo Umit, Betul inizierà la sua vendetta contro Demir

Demir, nel frattempo, si metterà in comunicazione con i rapitori e verrà a sapere che il suo piano è andato in fumo. Yaman non avrà nessuna idea di quello che la figlia di sua cugina sta già tramando alle sue spalle. Betul, infatti, alleata con Umit, sarà sempre più assetata di vendetta nei confronti di Demir.

Betul tappezzerà Cukurova con le foto che ritraggono Yaman in compagnia di Umit, rendendo di dominio pubblico il suo tradimento ai danni di Zuleyha. Il personaggio di Umit, come quello di Behice nella scorsa stagione, ha messo d'accordo quasi tutto il pubblico della soap a causa della sua perfidia .

Nei gruppi fan i commenti sulle azioni di Umit sono negativi, anche se tutti riconoscono che l'attrice che la interpreta, Hande Soral, è brava nel ruolo che interpreta.