Terra Amara andrà in onda anche il 24 dicembre 2023, puntata in cui Umit verrà uccisa da Zuleyha. Il cadavere della donna sparirà misteriosamente, così come l'arma del delitto. Zuleyha non saprà inizialmente che a far sparire il corpo sia stato Hakan. Di Demir invece, non ci sarà ancora nessuna traccia. Dopo questo appuntamento, la serie turca tornerà in onda il 30 dicembre prossimo.

Umit rapisce Adnan, nessuna notizia di Demir

Terra amara andrà in onda anche la vigilia di Natale con un nuovo appuntamento che occuperà la fascia oraria dalle 14:30 sino alle 16:30.

In questo nuovo episodio ci saranno buone notizie per la piccola Uzum, che tornerà a casa dopo essere stata ferita nella sparatoria. Intanto a Villa Yaman tutti saranno in ansia, visto che non vi saranno notizie di Demir.

Yaman sarà stato rapito dal commando armato che aveva assaltato la Villa e i giorni passeranno senza notizie di lui. Adnan invece, verrà rapito da Umit, con la complicità di Cumali. Zuleyha si incontrerà con Umit per riavere suo figlio, ma l’incontro non finirà bene.

Zuleyha uccide Umit, il cadavere fatto sparire da Hakan

Zuleyha, armata di pistola, affronterà Umit e accidentalmente partirà un colpo che ferirà a morte l'ex amante di Demir. Zuleyha spaventata, correrà da Fikret e Fekeli confessando loro di aver ucciso Umit.

I tre si dirigeranno sul luogo del delitto ma non troveranno il corpo dell'ex Primario. Non ci sarà traccia nemmeno della pistola. Si convinceranno quindi che Umit sia sopravvissuta e che sia in fuga. Non sanno invece che sarà stato Hakan a spostare il cadavere, con lo scopo di ricattare Zuleyha. L'uomo infatti, sarà giunto in città per vendicarsi di Demir e di tutta la sua famiglia.

Chi è l'attore della new entry di Terra amara Hakan Gumusoglu: ha un passato da modello

Sarà la seconda volta che Zuleyha ucciderà una persona. Qualche settimana fa, aveva sparato al bandito che voleva rapire il piccolo Adnan. Il corpo era poi stato seppellito da lei e Sevda. Ora, per quanto riguarda la morte di Umit, bisognerà capire se prima o poi qualcuno scoprirà che non si è trattato di un incidente.

L'unico testimone di quanto accaduto è Hakan Gumusoglu, il misterioso personaggio che piano piano occuperà un ruolo importante nella vita di Zuleyha.

L'attore che presta il volto a questa new entry si chiama İbrahim Çelikkol. Classe 1982, Ibrahim prima di iniziare a recitare è stato un giocatore di basket e un modello professionista. La sua carriera di attore è iniziata con il film diretto da Osman Sinav 'sovrintendente Samil Baturay'. Poi ha partecipato a diverse serie televisive come MAT, Keskin Bıçak e Karadağlar. Dal 2011 al 2012 ha prestato il volto anche al personaggio di Cemil nella serie TV Iffet.