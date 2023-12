Le puntate della quarta stagione di Terra amara si apriranno con la misteriosa sparizione di Demir, ma questo non sarà il solo colpo di scena che terrà con il fiato sospeso i telespettatori. Hakan si renderà infatti protagonista di un nuovo intrigo. L'assenza di Yaman permetterà a Umit di continua a portare avanti la menzogna relativa alla propria gravidanza, con la dottoressa che sarà inoltre certa di come Zuleyha sia a conoscenza del luogo in cui si trova il suo ex amante: per farselo rivelare arriverà a rapire Adnan, cosa che condurrà ad una colluttazione tra la Altun ed Umit stessa che a seguito dello scontro perderà al vita.

Il suo corpo però sparirà nel nulla, a trafugare il cadavere sarà proprio Hakan.

Zuleyha uccide l'ex amante di Demir

Proseguono le anticipazioni della stagione finale di Terra Amara, concentrandosi sulla tragica morte di Umit. Quando si perderanno le tracce di Demir, Umit deciderà di non dire a nessuno di aver mentito sulla sua gravidanza e continuerà a fingere. In più di un'occasione e anche in presenza di testimoni, la dottoressa accuserà Altun di essere complice del marito e di conoscere il suo nascondiglio.

Decisa a trovare il suo ex amante, Umit assolderà Cumali, l'uomo che si presenterà alla villa come il padre della piccola Uzum, perché questi rapisca Adnan. Poco dopo, la dottoressa si metterà in contatto con Zuleyha rivelando di avere in custodia il figlio: dopo di che le darà appuntamento in luogo appartato con la Altun che accetterà portando però con se una pistola.

Faccia a faccia, Zuleyha giurerà a Umit di non sapere dove si trovi Demir ma lei non le crederà e tra le due scoppierà una lite al termine della quale dalla pistola di Altun partirà un colpo che ferirà a morte la dottoressa. In preda all'angoscia, Zuleyha inizierà a cercare Adnan che ritroverà all'interno dell'auto di Umit.

A quel punto, non sapendo cosa fare, Altun chiederà aiuto a Fikret e Fekeli.

Il corpo di Umit sparisce nel nulla

I tre avranno però una brutta sorpresa dato che non appena giunti sul luogo del delitto si renderanno conto di come il corpo della dottoressa, così come l'arma del delitto, siano spariti nel nulla.

A trafugarli è stato Hakan, che segue Zuleyha per studiarne ogni comportamento.

Hakan poi chiederà aiuto a Abdulkadir affinché faccia passare l'omicidio come un incidente, conservando l'arma per poter poi ricattare Zuleyha al momento opportuno.

Il corpo di Umit verrà ritrovato in un auto in fondo ad una scarpata dopo una settimana, motivo per cui le autorità non penseranno ad un omicidio. Zuleyha, ignara di tutto, crederà che Umit fosse ancora viva dopo lo sparo e che sia morta nel tentativo di fuggire.

Hakan e Zuleyha: due destini che si incroceranno

Cosa intenderà fare Hakan adesso? Il suo personaggio, che a breve entrerà a far parte del cast, si appresta a diventare il nuovo protagonista maschile, visto che ben presto i fan della serie turca assisteranno all'ennesima morte, quella di Demir.

Il destino di Hakan apparirà da subito legato a quello di Zuleyha ma sebbene all'inizio i due sembreranno essere su fronti opposti ben presto le cose cambieranno.

Hakan diventerà infatti il nuovo amore di Zuleyha, ecco che dopo Yilmaz, il cuore della Altun tornerà a battere per un altro uomo: anche in questo caso però il destino avrà in serbo per Zuleyha un'amara sorpresa.