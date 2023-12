Nelle puntate de La Promessa che il pubblico avrà modo di vedere dal 27 al 29 dicembre Elisa de Grazalema metterà in imbarazzo Cruz raccontando dei dettagli inediti della sua passata storia con Alonso. Martina e Curro, invece, appariranno sempre più complici.

Anticipazioni de La Promessa: Elisa mette in imbarazzo Cruz

Gregorio suggerirà a Pia di andare a vivere in una nuova casa. Ma la governante rifiuterà la proposta, preferendo rimanere ad abitare alla tenuta fino alla nascita del suo bambino. Cruz e Lorenzo, intanto, architetteranno un piano per impedire ad Elisa di impossessarsi del patrimonio del barone.

Jana continuerà a essere molto debole, ma nonostante questo rifiuterà di farsi vedere da un dottore. Le colleghe saranno molto in ansia per le sue condizioni, così Maria convincerà Pia a concedere un giorno di festa a Jana.

Elisa, invece, tornerà a mettere in imbarazzo Cruz raccontando le notti di passione avute con Alonso. Lorenzo scoprirà che i marchesi non sono riusciti a vendere il palazzo di Cadice. L'uomo a questo punto si offrirà di concedere dei soldi al cognato. Petra, intanto, racconterà a Cruz che Jana non è più tornata a lavoro dopo essere rientrata dalla tenuta dei genitori di Jimena.

Curro e Martina sempre più vicini

Curro si avvicinerà pericolosamente a Martina mentre Cruz messa in agitazione dalle rivelazioni di Petra chiamerà a rapporto Gregorio.

La marchesa a questo punto ordinerà all'uomo di far tornare Jana a servizio se non vuole essere immediatamente licenziata. Pertanto, Pia, Teresa, Lope e Mauro interverranno in aiuto della domestica. Intanto, Lorenzo informerà Cruz del risultato delle sue indagini su Elisa: la marchesa scoprirà che la baronessa non ha scheletri nell'armadio.

Martina chiuderà Simona e Candela nell'ufficio di Pia per farle chiarire una volta per tutte dopo settimane di tensioni nelle cucine. Nel frattempo Manuel si rifiuterà di andare a Siviglia insieme a Jimena, in quanto è arrabbiato per come i suoceri hanno trattato Jana. Di conseguenza la duchessina porgerà le proprie scuse alla rivale per quello che ha passato dai suoi genitori.

Alonso, invece, confiderà a sua moglie che suo cognato gli ha offerto di dargli un prestito dopo aver scoperto che hanno notevoli problemi economici. Alla fine Cruz accetterà l'aiuto di Lorenzo.

Il punto sul futuro di Martina e Curro

Martina e Curro saranno i protagonisti assoluti delle successive puntate de La Promessa. I due attualmente si stanno avvicinando parecchio durante alcune partite a biliardo.

Ma dando uno sguardo alle trame future della soap opera si apprende che Martina e Curro diventeranno una coppia a tutti gli effetti. Una storia d'amore che dovrà affrontare numerosi ostacoli, come ad esempio l'arrivo di Antonio che si metterà di mezzo tra i due innamorati. Quest'ultimo è il promesso sposo di Martina, con cui però la ragazza non vorrà assolutamente convolare a nozze.