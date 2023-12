Sabato 30 dicembre Terra Amara tornerà in onda con un nuovo episodio dove Betul continuerà con il suo piano per impossessarsi dell'azienda Yaman, qualcuno però comincerà a sospettare di lei. Intanto verrà ritrovato il corpo di Umit e sarà Fikret ad assumersi l'onere di organizzare la sua sepoltura. Intanto fra lui e Betul sembrerà nascere qualcosa di più di una semplice amicizia, visto che passeranno sempre più tempo insieme.

Betul continua a tramare contro l'azienda Yaman

Terra amara torna in onda sabato 30 dicembre a partire dalle ore 15. Le vicende riprenderanno dal momento in cui verrà ritrovato il corpo senza vita di Umit.

Inizialmente gli inquirenti penseranno che sia morta in un incidente e questo allontanerà i sospetti da Zuleyha.

Betul intanto, continuerà a portare avanti il proprio piano per impossessarsi dell'azienda Yaman e lo farà approfittando anche dell'assenza di Demir, qualcuno però comincerà ad avere sospetti sul suo operato.

A Cukorova nel frattempo, cominceranno anche a circolare dei pettegolezzi su una presunta liason tra Fikret e Zuleyha: tali pettegolezzi verranno subito mesi a tacere da Fekeli e Lutfiye.

Fikret si fa carico del funerale di Umit: il nipote di Fekeli si avvicina a Betul

Dopo ritrovamento del cadavere di Umit, in città non si farà altro che parlare dell' incidente in cui è rimasta coinvolta.

Fikret sarà addolorato per la sua morte e si farà carico delle spese del suo funerale per darle una degna sepoltura.

In seguito, Fikret porterà un regalo a Betul per ringraziarla di aver salvato il piccolo Kerem Alì da un incendio. I due passeranno la giornata insieme e tra loro sembrerà nascere qualcosa di più di una semplice amicizia.

La ragazza racconterà a Sermin della giornata trascorsa con Fikret e la la madre di contro, la esorterà a concentrarsi sul suo obbiettivo: ossia quello di diventare il nuovo capo dell'azienda Yaman.

Infine il comandante della gendarmeria informerà Zuleyha di aver aver arrestato Cumali per il rapimento di Adnan. Rivelerà inoltre che l'uomo si è presentato sotto falso nome e che in realtà non è il vero padre della piccola Uzum.

Il punto su Betul: la figlia di Sermin vuole vendetta

Il personaggio di Betul è entrato nelle dinamiche di Terra amara da qualche puntata e subito si è intuito che si tratta di una donna ambigua e senza scrupoli, proprio come la madre Sermin.

Sino a poco tempo fa Betul non era mai comparsa nello sceneggiato (la si era solo sentita nominare dai genitori Sermin e Sabahattin), visto che abitava in Francia per completare gli studi e dove era sposata con un uomo francese. Dopo il recente divorzio è però tornata in Turchia e ora ha intenti vendicativi verso la famiglia Yaman per delle vecchie questioni ereditarie in seguito alla morte di suo nonno.