Le anticipazioni della prima puntata del 2024 di Amici 23 rivelano che si parlerà delle sorti di Holden, dopo che negli ultimi giorni di permanenza in casetta prima della sosta natalizia, ha dovuto fare i conti con l'ennesimo provvedimento disciplinare da parte del prof Zerbi.

Spazio anche alle vicende di Sarah che, essendo arrivata ultima in classifica nella puntata di domenica 17 dicembre, si ritroverà a rischio eliminazione dopo che le è stata sospesa la maglia, come previsto dal regolamento della scuola di Maria De Filippi.

Holden viene punito dal prof Zerbi

L'appuntamento con il talent show ritornerà regolarmente il prossimo 7 gennaio, come sempre dalle 14 alle 16:30 sulla rete ammiraglia del Biscione.

La registrazione di questa prima puntata del nuovo anno è in programma il 4 gennaio e al centro dell'attenzione ci saranno le sorti del cantante Holden.

Prima dello stop natalizio, il prof Zerbi aveva scelto di convocarlo nuovamente in sala canto per l'ennesima sfuriata che non è passata inosservata.

Il motivo? Zerbi non ha gradito che il suo allievo abbia usato la rete Internet per navigare sui social piuttosto che mettersi alla ricerca di nozioni importanti per i suoi studi, così come previsto dal regolamento della scuola di Canale 5.

Sarah a rischio eliminazione: anticipazioni Amici 23 del 7 gennaio

Per tale motivo, quindi, ha scelto di punirlo e gli ha chiesto di seguire le lezioni di alcuni suoi colleghi e inoltre non è stato presente al pranzo di Natale che hanno organizzato in casetta.

Questa domenica pomeriggio si scoprirà se Zerbi è soddisfatto del comportamento del suo allievo oppure se ha intenzione di procedere con un ulteriore provvedimento disciplinare nei suoi confronti, tale da metterne in bilico il suo percorso nella scuola.

Le anticipazioni del talent show rivelano che si parlerà anche delle sorti di Sarah, dato che nella puntata precedente è arrivata ultima in classifica e si è ritrovata a fare i conti con la sospensione della maglia.

La cantante dovrà affrontare la prima sfida di questo 2024 e convincere il giudice esterno a ridarle o meno la sua maglia per portare avanti questo percorso nella scuola.

I fan supportano Holden, tra i più amati di questa edizione

In attesa della puntata, i fan di Holden sostengono che il cantante sia tra i più "bistrattati" di questa edizione e che Zerbi si sarebbe accanito nei suoi confronti per screditarlo.

Nonostante ciò, Holden può contare su un vero e proprio esercito di fan e sostenitori pronti a supportarlo in questo suo percorso musicale, al punto che in moltissimi sperano di poterlo vedere tra i Big del prossimo Festival di Sanremo 2025.