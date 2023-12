Le anticipazioni della quarta stagione di Terra amara vedranno Zuleyha in pericolo per colpa di Betul, decisa a porre fine alla sua vita. A morire sarà però Hakan, il nuovo amore di Zuleyha che le farà da scudo con il suo corpo. Sembra che il destino si sia accanito contro di lei, pronto a strapparle la felicità tanto desiderata e cercata.

Hakan morirà tra le braccia di Zuleyha che, ormai senza speranza, farà un ultimo gesto per rendere onore all'uomo che l'aveva fatta di nuovo innamorare dopo le tragiche perdite di Yilmaz e Demir.

Zuleyha in pericolo di vita e la furia di Betul

Le trame di Terra Amara si complicheranno non poco nel corso delle prossime puntate, quando Betul arriverà a Cukurova per vendicarsi di Zuleyha e distruggere l'azienda Yaman. Il primo a perdere la vita sarà Fekeli, dopo che avrà deciso di indagare sulla vera identità di Mehmet Kara.

Non sarà l'unica vittima di questo folle turbinio di eventi. Hakan, l'uomo che farà tornare di nuovo il sorriso a Zuleyha, chiuderà gli occhi per sempre, sacrificando la sua vita per lei.

Non contenta che una persona così cara a Zuleyha sia morta, Betul farà una promessa a Sermin: “Non si può tornare indietro adesso. Finirò Zuleyha e farò in modo che la colpa ricada su Colak".

Ignara del piano di Betul, Zuleyha si metterà in marcia per scoprire chi ha aiutato AbdulKadir a fuggire. Peccato che Colak sia legato mani e piedi in un capannone e che Altun e Cetin cadranno nella trappola di Betul.

La morte di Hakan in Terra amara e la disperazione di Zuleyha

Il peggio sta per arrivare. Bahap salterà oltre la recinzione intrufolandosi nella villa.

Poco dopo, farà la sua comparsa Betul, che sparerà a Zuleyha. Hakan, vedendo la scena, le farà da scudo con il suo corpo, morendo all'istante.

Purtroppo, nessuno e niente potrà fare qualcosa per salvarlo. Hakan muore mentre Zuleyha gli terrà la mano. “L’amore mi ha portato solo disgrazie. "Non potrò mai più sorridere."

Tutta Cukurova piangerà la morte di Hakan, mentre Betul si darà alla fuga mentre Colak, pagato profumatamente dalla sua complice, dirà che la vera responsabile dell'omicidio di Hakan altri non è che Zuleyha.

Zuleyha, il dramma si ripete e il destino non le lascia scampo

Per dare un segno tangibile della vera indole dell'uomo che ama Zuleyha regalerà l'eredità di Hakan ai più bisognosi di Cukurova, che piangeranno insieme a lei.

Il dramma per Zuleyha si ripete e ci si chiede come mai gli autori di Terra amara non le abbiano concesso un po' di felicità, dopo così tante sofferenze. Ha perso tutti gli uomini che amava: Yilmaz, Demir e poi Hakan.

Forse, il motivo di questa scelta è legata al fatto di lasciare un messaggio 'reale' ai telespettatori: non tutto finisce bene, anche se si fa il possibile. La morte e la sofferenza fanno parte della vita, una vita che non sempre ha un lieto epilogo.