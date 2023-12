Betul riceverà un regalo molto speciale da parte di Fikret nella puntata di Terra Amara in onda domenica 31 dicembre. Le anticipazioni annunciano che per ringraziare la donna per aver salvato Kerem Ali, il nipote di Fekeli le donerà una penna di oro puro. Betul trascorrerà la giornata con Fikret e sarà entusiasta delle attenzioni che l'uomo ha avuto nei suoi confronti. Sermin avrà il timore che questo nuovo legame possa intralciare il loro piano con la ditta Yaman, ma Betul sarà chiara: "Avremo la fortuna degli Yaman e anche quella dei Fekeli".

I piani di Betul saranno favoriti dalle circostanze

Gli equilibri a Cukurova sono destinati a cambiare con la scomparsa di Demir e la ruota sembrerà girare a favore di Betul. Dopo aver ricevuto dal cugino di sua madre la delega, la giovane donna di fatto avrà il pieno controllo sull'azienda. Betul si darà da fare per avere un quadro chiaro di tutte le proprietà degli Yaman in modo da portarle via tutte. A remarle contro, però, avrà la diffidenza dei dipendenti dell'azienda, fedeli a Demir e sempre attenti a proteggere le sue ricchezze. Le novità per Betul, però, non finiranno qui perché la giovane donna sarà sempre più vicina a Fikret e tra i due sembrerà nascere una certa complicità. Il nipote di Fekeli sarà molto grato alla figlia di Sermin per aver salvato il piccolo Kerem Ali dall'incendio e glielo dimostrerà con un regalo davvero speciale.

Nel mirino di Betul e Sermin ci saranno anche le aziende Fekeli

Fikret sorprenderà Betul regalandole una penna d'oro puro che la lascerà senza parole, anche perché il prezioso oggetto apparteneva a qualcuno di molto speciale per lui. Betul e Fikret andranno a pranzo insieme e dedicheranno la giornata a conoscersi meglio. La donna si lamneterà di avere ormai sule spalle l'azienda di Demir e Fikret si dirà disponibile ad aiutarla e a proteggerla qualora dovesse averne bisogno.

Al suo ritorno a casa Betul racconterà tutto a sua madre e Sermin sarà certa che Fikret si stia innamorando di sua figlia. Betul rassicurerà sua madre del fatto che non perderà affatto di vista i loro obiettivi, anzi, mirerà anche alle aziende Fekeli. "Avremo la fortuna degli Yaman e anche quella dei Fekeli", le dirà.

Pubblico diviso sulla vendetta di Betul e Sermin

Betul e Sermin daranno parecchio filo da torcere a Zuleyha nella quarta e ultima stagione di Terra amara. I fan della soap turca hanno manifestato la loro antipatia nei confronti dei due personaggi, difendendo a gran voce la famiglia Yaman. "Sono due streghe" , "La figlia supera la madre", "Sermin e Betul sono cattive", "Ha fatto bene Sabahattin ad andarsene", si legge tra i commenti sulle pagine fan. Una parte di pubblico, però, comprende la sete di vendetta di Sermin e sua figlia che sono state private della loro parte di ricchezza da Adnan Yaman. "Sermin non ha tutti i torti", "Il papà di Demir aveva scelto di escludere il fratello".