La Promessa torna in onda su Canale 5 a partire dal 27 dicembre 2023 con una punta extra large dove Cruz minaccerà di licenziare Jana, incurante che la domestica sia in precarie condizioni fisiche. La marchesa inoltre, penserà bene di allearsi con Lorenzo per eliminare la baronessa Elisa. Cruz penserà bene che l'unico modo per sbarazzarsi della nobildonna, sia quello di ucciderla.

Complice lo stop di Terra amara, Uomini e donne e Amici, a partire dal 27 dicembre e per alcuni giorni, La Promessa andrà in onda con puntate extra large che partiranno dalle ore 14:10 per concludersi alle 16:55.

Cruz minaccia di licenziare Jana

L'appuntamento di mercoledì 27 dicembre riprenderà dal momento in cui Jana sarà ancora in precarie condizioni fisiche dopo essere stata a lavorare dai Duchi De Los Infantes. La domestica sarà ancora debole ma rifiuterà le cure, intanto Maria riuscirà a convincere Pia a lasciarle ancora un giorno di riposo. La governante nel frattempo si troverà a discutere con il neo marito Gregorio. Lui vorrà andare a vivere in una casa tutta loro mentre Pia vorrà rimanere a La Promessa.

Invece Cruz, venuta a sapere che Jana non sta lavorando, chiederà a Gregorio di farla tornare subito alle sue faccende. Se così non fosse, minaccerà di licenziare Jana. Pia e gli altri domestici interverranno per aiutare Jana con le faccende, prendendosi carico del suo lavoro.

Cruz pensa di uccidere Elisa per estrometterla all'eredità

La baronessa Elisa continuerà a creare scompiglio, raccontando dettagli intimi con Don Alonso. Questo peggiorerà i rapporti già tesi tra la nobildonna e Cruz. Quest'ultima escogiterà un piano con Lorenzo per estromettere la baronessa dall'eredità del barone. La marchesa penserà che l'unico modo sia quello di uccidere Elisa.

Martina invece chiuderà Simona e Candela nell'ufficio di Pia e lo farà nel tentativo di farle riappacificare. Intanto Manuel sarà furioso per il trattamento che i genitori di Jimena hanno riservato a Jana. Il marchesino quindi si rifiuterà di andare a Siviglia con Jimena

Un approfondimento sul controverso personaggio di Cruz

Il personaggio di Cruz è uno del più controversi di questa tv soap.

Sin dalla prima puntata i telespettatori hanno capito che è una donna senza scrupoli e che darebbe di tutto pur di non perdere le proprie ricchezze. Ci sono molti misteri legati a questo personaggio. Non è ancora chiaro ad esempio, quale ruolo abbia avuto nella scomparsa della madre di Jana e nel rapimento del fratello. Una cosa però è certa. C'è lei dietro la morte del figliastro Tomas. Insomma, Cruz ha ancora molto da svelare e in futuro si capirà se riuscirà anche a eliminare Elisa.