Una bellissima notizia riempirà di gioia Gulten nella quarta stagione di Terra Amara. La donna scoprirà di essere incinta e organizzerà una cena romantica per comunicare a Cetin che presto diventerà padre. Gaffur, Saniye e la piccola Uzum saranno entusiasti per il nuovo arrivo in famiglia e festeggeranno tutti insieme questo momento meraviglioso per la famiglia. A villa Yaman tutti si congratuleranno con i futuri genitori che vivranno con emozione la prima visita dal ginecologo e potranno ascoltare per la prima volta il battito del cuore del loro bambino.

La bella scoperta di Gulten e la sorpresa a Cetin

La famiglia Cetin presto vivrà momenti di immensa gioia grazie a Gulten che scoprirà di aspettare un figlio. La donna sarà intenta a preparare da mangiare quando si sentirà male a causa della nausea. I malori e il ritardo daranno a Gulten la certezza di essere incinta e per questo preparerà una cena romantica per Cetin. Al suo ritorno dal lavoro, l'uomo non capirà il perché dell'entusiasmo con cui sua moglie lo accoglierà. Presto, però, Gulten gli mostrerà delle scarpette da neonato per dirgli che presto diventeranno genitori. Cetin sarà al settimo cielo e subito dopo aver cenato ci terrà a comunicare la notizia a tutta la famiglia. Gulten e suo marito si recheranno a casa di Gaffur e diranno a tutti che presto diventeranno genitori.

La gioia di Zuleyha e Lutfiye per il nuovo arrivo nella famiglia Taskin

La prima ad abbracciare Gulten sarà Fadik e quando Gaffur capirà che presto diventerà zio esploderà di gioia. Lui, Saniye e la piccola Uzum si abbracceranno e festeggeranno l'arrivo di una nuova vita. La famiglia Cetin correrà subito a villa Yaman per condividere questo momento con Zuleyha, Fikret e Lutfiye.

Per l'occasione, Lutfiye e Zuleyha regaleranno a Gulten una spilla portafortuna. Quando torneranno a casa. Cetin e sua moglie fantasticheranno sul loro futuro, domandandosi se nel loro futuro ci sarà un bambino o una bambina. Dopo qualche giorno la coppia si recherà dal ginecologo per la prima visita e ascolterà il battito del cuore del nascituro.

Riepilogo sulla storia d'amore di Cetin e Gulten: era partita con qualche difficoltà

Cetin e Gulten sono una delle coppie storiche della soap Terra amara. La storia d'amore dei due era partita con un bel po' di difficoltà.

Lei aveva dubbi sulla possibilità di ammettere i suoi sentimenti per Cetin, soprattutto perché era molto spaventata dopo la violenza subita da Ercument. Il ragazzo, invece, è sempre stato deciso ed è andato anche contro il parere negativo di Gaffur pur di stare con Gulten.

Quando poi i due innamorati hanno ricevuto il benestare del capofamiglia hanno dovuto rimandare più volte il loro matrimonio a causa degli eventi che hanno travolto la famiglia Yaman. Solo dopo diversi mesi di attesa Gulten e Cetin hanno potuto coronare il loro sogno d'amore e da quel momento non si sono mai lasciati.