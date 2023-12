Nei prossimi appuntamenti di Terra amara previsti a breve sui teleschermi di Canale 5 ci saranno brutte notizie per Demir Yaman. In particolare, il ricco imprenditore farà perdere le proprie tracce dopo che un gruppo di malintenzionati assalterà la tenuta Yaman, mandando a monte il suo piano di fuga con Zuleyha Altun.

Anticipazioni Terra amara: Demir in carcere per la morte di Sevda

Le anticipazioni di Terra Amara rivelano che Leyla sparirà nel nulla, tanto che tutti sospetteranno che sia stata sequestrata da Hakan, un ex socio di Demir nonché fratello di Ercan.

Ma ecco che un uomo telefonerà a Zuleyha per informarla del nascondiglio della sua secondogenita. La donna, così, riuscirà a ricongiungersi con Leyla, sebbene i problemi non sia ancora finiti. Zuleyha, infatti, assisterà impotente all'arresto di Demir incolpato di aver occultato il corpo senza vita di Sevda, uccisa in realtà da Umit. Proprio quest'ultima approfitterà di questo fatto per punire il suo ex amante, raccontando all'agente di aver visto Demir uccidere la genitrice.

Uzum ferita in modo grave, il ricco imprenditore scompare nel nulla

Fikret aiuterà Demir a fuggire dalla galera approfittandosi dell'orario delle visite. Il nipote di Fekeli poi consiglierà all'uomo di lasciare la cittadina turca per un po' di tempo, almeno finché non verrà dimostrata la sua estraneità nell'omicidio di Sevda.

Ma Demir rinuncerà ad andarsene da solo, tanto da recarsi a casa per invitare Zuleyha a fare i bagagli e scappare con lui ed i bambini. Un'iniziativa che non avrà l'esito sperato, poiché un gruppo di criminali assalterà la villa con le armi da fuoco in pugno.

I banditi feriranno Uzum in modo grave per poi scappare dalla tenuta in fretta e furia.

In questo frangente Demir scomparirà nel nulla. Questo avvenimento combacerà con il finale della terza stagione della soap opera turca. Zuleyha apparirà affranta dall'assenza di notizie da parte di suo marito. Un segreto che verrà svelato nel corso della quarta serie, in onda a partire da fine dicembre sui teleschermi di Canale 5.

Murat Unalmis è Demir Yaman in Terra amara

Murat Unalmis è tra gli attori più amati in Turchia. L'uomo è nato il 23 aprile del 1981 a Kayseri. Da ragazzino ha sognato di diventare un giocatore di basket professionista per poi appassionarsi alla recitazione. Ha debuttato in televisione dal 2003 e da allora ha preso parte a numerose serie tv e film. Nel 2019 è entrato nel cast di Terra amara dove interpreta il ruolo di Demir Yaman, il dispotico ricco imprenditore marito di Zuleyha Altun. Non ha figli nonostante due matrimoni alle spalle tra cui uno con Birce Akalay, tra le attrici più note in Turchia. Nella soap turca attualmente il suo personaggio è coinvolto in un'aggressione alla villa dove verrà rapito dai banditi e poi scomparirà nel nulla.