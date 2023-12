Cambio programmazione per Amici 23 nel palinsesto domenicale di Canale 5 in vista dell'avvicinarsi del periodo natalizio.

Come da tradizione, il talent show che porta la firma di Maria De Filippi non sarà trasmesso nel periodo clou delle feste: il 24 e 31 dicembre non sono previsti nuovi appuntamenti nel pomeriggio festivo della rete ammiraglia.

Cambio programmazione Amici 23 per la sosta natalizia

Il palinsesto pomeridiano di Canale 5 subirà delle modifiche in occasione delle giornate del 24 e 31 dicembre, dove non è prevista la messa in onda dei nuovi speciali della domenica pomeriggio.

Il talent show si fermerà così per le ultime due domeniche del mese di dicembre, lasciando spazio alla messa in onda di film natalizi che saranno riproposti anche al posto di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin.

Per quanto riguarda il daytime trasmesso nel pomeriggio feriale della rete ammiraglia si andrà avanti fino al prossimo 22 dicembre.

Resta da capire, invece, quando riprenderà la programmazione nella domenica pomeriggio di Canale 5: il talent show potrebbe ripartire già il 7 gennaio 2024 oppure slittare a domenica 14, tornando a sfidare Domenica In condotta da Mara Venier su Rai 1.

Anche quest'anno grande successo di ascolti per il talent show di Canale 5

Un'edizione che fino a questo momento è stata ampiamente premiata dal pubblico con ottimi risultati dal punto di vista auditel.

La media del talent show risulta essere di oltre 28 milioni di spettatori a settimana, pari ad uno share che supera la soglia del 2250 e picchi del 25.

Numeri che consegnano la leadership indiscussa alla rete ammiraglia del Biscione in grado di tenere alla larga gli ascolti del programma competitor di Rai 1, fermo ad una media del 16-17 di share nella stessa fascia oraria.

Nel frattempo cresce l'attesa per la nuova edizione del serale che anche quest'anno troverà spazio nella programmazione primaverile di Canale 5.

Chi ci sarà al serale del talent show: Cristiano Malgioglio resta

I fan attendono con trepidazione di scoprire i nomi dei nuovi giudici che avranno il compito di decretare le sorti dei concorrenti che riusciranno ad accedere alla fase finale e si giocheranno il "tutto per tutto" per conquistare il montepremi finale.

Lo scorso anno nei panni di giudici ci sono stati Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi, subentrati a Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto Di Savoia.

Al momento, per la ventitreesima edizione del serale, l'unico nome confermato è quello del paroliere Cristiano Malgioglio. Era stata la conduttrice stessa, in una puntate del pomeridiano, a chiedergli di tornare in giuria.