Nella puntata serale di Terra amara in programma domenica 10 dicembre su Canale 5 Sermin Yaman apprenderà che Demir ha avuto una tresca con Umit. Riordinando dei cassetti messi a soqquadro dalla nonnina Azize troverà una loro foto compromettente. Zuleyha, invece, vorrà scoprire chi ha acquistato le sue quote della Yaman Holding e per un attimo crederà che lo abbia fatto Fikret.

Anticipazioni Terra amara: Sermin scopre la tresca tra Demir e Umit

Demir caccerà Umit dalla festa di inaugurazione della fondazione dedicata a Hunkar, perché la ragazza in questa occasione gli rivelerà che è in attesa di un figlio da lui.

Demir sarà sconvolto e le intimerà di abortire il prima possibile, ma Umit si ostinerà nel voler proseguire la sua gravidanza.

Azize metterà in disordine i cassetti di Zuleyha alla ricerca di un foulard. Mentre proverà a mettere in ordine Sermin troverà una foto di suo cugino e Umit in atteggiamenti compromettenti, sarà così che scoprirà la loro storia clandestina.

Zuleyha si recherà alla tenuta di Fekeli per parlare con Fikret in quanto crede che sia stato lui ad acquistare le quote dell'azienda da lei vendute. Intanto Demir farà sequestrerà Umit, affinché un medico da lui pagato la sottoponga a un'interruzione di gravidanza. Un piano che verrà sventato grazie all'intervento di Sevda, che successivamente chiederà a Fekeli di dare ospitalità alla figlia.

Betul organizza una vendetta contro suo zio

Betul e Sermin organizzeranno una vendetta contro Demir, visto che si sentiranno escluse dall'eredità Yaman: tappezzeranno tutta Cukurova con la foto che ritrae Umit e Demir.

Zuleyha crederà di essere l'unica a sapere della gravidanza di Umit. La donna sarà all'oscuro del piano organizzato da Demir e dell'intervento di Sevda.

Fekeli, invece, accuserà Umit di aver umiliato Demir davanti a tutta la città rendendo pubblica la loro tresca. La ragazza proverà a scaricare la colpa su Fikret, ma Fekeli non vorrà sentire ragioni, tanto da cacciare Umit dalla tenuta. Sermin dirà a suo cugino che Sevda è la madre di Umit, di conseguenza lui non esiterà a sbattere l'artista fuori dalla tenuta.

Hande Soral è Umit

Umit è tra i personaggi di punta della terza stagione di Terra Amara. Il personaggio è interpretato da Hande Soral. Nata il 22 febbraio 1987, ha debuttato come attrice nel 2008. È sposata con İsmail Demirci e ha un figlio di nome Ali. Attualmente il suo personaggio sta portando avanti una diabolica vendetta ai danni di Demir Yaman, reo di averla presa in giro dopo la fine della loro tresca clandestina.