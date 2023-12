Nelle puntate di Beautiful in onda dall'11 al 16 dicembre su Canale 5 Hope Logan sarà molto in ansia per le sorti del piccolo Douglas, visto che temerà di dover affrontare una battaglia legale per l'affidamento del bambino. Nemmeno Brooke si fiderà della "redenzione" di Thomas Forrester e non esisterà a confessare le sue paure a Ridge.

Anticipazioni Beautiful: Brooke non si fida di Thomas

Hope e Thomas si confronteranno sul destino di Douglas. La giovane sembrerà propensa a concedere all'ex marito la possibilità di trascorrere più tempo con il figlio.

Una decisione che susciterà il disappunto di Brooke, la quale ribadirà a Ridge di non fidarsi di Thomas. La donna sarà convinta che il giovane non sia cambiato e che Douglas non dovrebbe vivere con lui. Ridge a proverà a difendere il figlio e proporrà a Brooke di trasferirsi a casa di Eric per sorvegliare le mosse di Thomas.

Sheila si travestirà per recarsi alla casa sulla scogliera. Si apposterà davanti alla porta finestra per osservare Finn, Steffy e i bambini, ma Deacon si accorgerà della sua presenza, tanto da invitarla ad andarsene per il bene di tutti.

Hope preoccupata per l'assenza di Douglas da casa

Steffy organizzerà delle feste a casa di Eric che prolungheranno la permanenza di Douglas con Thomas.

Una lunga assenza che desterà la preoccupazione di Hope, la quale non vorrà iniziare una battaglia legale per ottenere l'affidamento esclusivo del bambino. Liam e Brooke crederanno che Taylor e Steffy vogliano ricostruire la famiglia Forrester insieme a Ridge.

Alla villa di Eric verrà organizzata un'altra festicciola in famiglia dove non tutti saranno invitati.

Brooke e Liam non parteciperanno all'evento a differenza di Hope, che però non riuscirà a portare Douglas a casa. Thomas, invece, tornerà a nutrire un forte interesse per l'ex moglie, mentre Paris indosserà un abito realizzato da Zende. Donna e Katie avranno un confronto sulla situazione venutasi a creare tra Brooke e Ridge.

Henry Joseph Samiri è Douglas

Douglas Forrester è tra i protagonisti assoluti di Beautiful. Il bambino, interpretato da Henry Joseph Samiri, e nella soap è il figlio di Thomas Forrester e Caroline Spencer, morta per una emorragia cerebrale.

Nato il 25 luglio del 2013 a Los Angeles, nonostante la sua giovane età Henry Joseph Samiri ha già ottenuto tre candidature ai Daytime Emmy per la sua partecipazione nella soap opera. Attualmente il suo personaggio si trova al centro di una battaglia legale che vede coinvolti suo padre Thomas Forrester e la madre adottiva Hope Logan.