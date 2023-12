Cumali non è un uomo di buone intenzioni e si scoprirà con il trascorrere delle puntate di Terra Amara. Soprattutto durante quelle della quarta stagione si renderà protagonista di un fatto increscioso: rapirà il piccolo Adnan per fare un favore a Ümit. Il bambino, però, ricorderà che è stato lui a rapirlo, lo rivelerà alla madre e metterà Cumali in seri guai.

Adnan viene rapito da Cumali

Adnan finirà nelle mani di Ümit, sarà quest'ultima a chiedere a Cumali di rapirlo perché vorrà usare il bambino per estorcere a Züleyha delle informazioni sul nascondiglio di Demir.

Alla fine però, durante lo scontro tra le due donne, Ümit morirà per mano di Züleyha e quest'ultima prenderà il bambino e tornerà a casa.

Züleyha, però, vorrà capire come Adnan sia finito nelle mani di Ümit e fin da subito si convincerà che la donna abbia avuto un aiuto dall'interno: magari qualche operaio della tenuta si è fatto abbindolare per qualche soldo in più e ha deciso di portare via il bambino.

Adnan e la passeggiata con 'uno zio'

In casa proveranno a fare qualche domanda al bambino. Lütfiye, per esempio, proverà a farsi raccontare la passeggiata fatta il giorno precedente, ma non riuscirà a estorcergli tante informazioni, però una sembrerà fondamentale, perché Adnan le dirà che è andato a fare una passeggiata "con uno zio".

Lütfiye riporterà l'informazione a Züleyha e capiranno che un uomo della tenuta ha portato via il bambino. Allora la ragazza inizierà a fare delle domande al bambino, ma quando vedrà che risponderà in maniera vaga si arrabbierà con lui e il piccolo inizierà ad avere paura. Züleyha si renderà conto che con il suo nervosismo sta solo facendo del male Adnan, così proverà a darsi una calmata.

Adnan rivela che a rapirlo è stato il padre di Üzüm

Saniye riunirà davanti all'ingresso della villa tutti gli operai della tenuta, così Adnan avrà modo di vederli e riconoscere il suo rapitore. Züleyha chiederà al figlio "quale zio ti ha portato a fare una passeggiata?" e il bambino inizierà a guardarli uno a uno. Cumali, piano piano, si dileguerà, mentre Adnan punterà il dito contro Üzüm: "È stato il suo papà".

A Gaffur prenderà un colpo, perché per un attimo crederà che il bambino stia incolpando lui, solo successivamente il piccolo specificherà "l'altro papà", ma sarà troppo tardi, perché di Cumali si saranno già perse le tracce. La più delusa di tutti sarà Üzüm, che si lascerà andare alle lacrime per quel padre rapitore.

Nella quarta stagione cambia l'interprete di Adnan

Con l'arrivo della quarta stagione i telespettatori di Canale 5 si dovranno preparare a dire addio a Ömer Fethi Canpolat, il bambino che per tre stagioni ha interpretato il piccolo Adnan. Dalla quarta stagione ci sarà un cambio di interprete, al suo posto arriverà Ahmet Doğan e sarà presente fino al finale di serie.