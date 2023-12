Le anticipazioni riguardanti la quarta e ultima serie di Terra amara rivelano che Zuleyha scoprirà che suo marito ha avuto una relazione con la sorella di Hakan.

Sebbene Demir risulti ancora scomparso nel nulla e nessuno sappia che fine abbia fatto, la signora di Cukurova prenderà una decisione del tutto inaspettata: divorziare definitivamente dal padre di sua figlia Leyla, tanto da dare l'annuncio ufficiale anche sui giornali così da poter rendere pubblica la sua scelta.

Zuleyha delusa ancora una volta dal marito

Nel corso della quarta stagione, Zuleyha scoprirà che suo marito ha avuto una relazione con Hulya, la sorella di Hakan e deciderà di andare da lei per avere ulteriori dettagli su quanto è successo tra di loro.

Per la donna sarà l'ennesimo colpo al cuore che si trasformerà ben presto in una amara delusione, al punto che si renderà conto di non voler più essere la signora Yaman.

Zuleyha rientrata a Cukurova maturerà la decisione di procedere con il divorzio ufficiale da suo marito e in tal modo mettere la parola fine al loro matrimonio, sebbene in questo momento nessuno sappia che fine abbia fatto.

Sì, perché Demir risulta ancora sparito nel nulla e, dal giorno del rapimento, non si sono più avute sue notizie.

Zuleyha decide di divorziare da Demir: anticipazioni Terra amara ultima serie

Le anticipazioni della stagione finale rivelano che Zuleyha chiederà di parlare subito con il suo avvocato e di procedere con il divorzio.

"Quando tornerà non sarò più sua moglie", esclamerà la donna mentre Lutfiye cercherà di placare la sua ira e di farle cambiare idea, così da evitare di prendere decisioni affrettate. Un consiglio che, tuttavia, non verrà accettato dato che Altun vorrà andare avanti per la sua strada.

La donna deciderà poi di rendere pubblica la sua decisione e lo farà attraverso un annuncio pubblicato sul giornale: lo scopo sarà quello di permettere allo stesso Demir, ovunque si trovi, di venire a conoscenza della notizia.

Il rapimento e la sparizione nel nulla di Demir Yaman

Per quanto riguarda le vicende di Demir, nelle puntate precedenti si è assistito al suo rapimento all'interno della tenuta Yaman.

L'uomo è stato portato via da un gruppo di banditi che ne hanno fatto perdere le tracce e da quel momento in poi nessuno ha più saputo che fine abbia fatto.

Un rapimento che in un primo momento ha gettato nello sconforto la sua famiglia, in particolar modo Fikret, che si è messo all'opera per cercare di capire cosa fosse successo.

Solo nel corso degli episodi futuri della quarta serie, si scoprirà che l'uomo è stato ucciso e il suo corpo verrà ritrovato all'interno di una cella frigorifera abbandonata.