Fekeli con un permesso riuscirà a uscire dal carcere e tornerà a Villa Yaman nella puntata di Terra Amara in onda sabato 23 dicembre. Dopo aver saputo dell'agguato e della sparizione di Demir, Ali Rahmet si renderà conto che deve stare accanto a Zuleyha. Umit continuerà a tormentare quest'ultima, convinta che sappia dove sia finito il marito. Saniye e Gaffur continueranno a vigilare su Uzum, ancora in coma dopo essere rimasta ferita nell'assalto, e spereranno in un suo risveglio. Betul scoprirà che qualcuno ha comparto parte delle quote dell'azienda e sarà preoccupata per i suoi piani.

Saniye e Gaffur in pena per Uzum, Cumali disinteressato

La notizia dell'agguato a Villa Yaman arriverà alle orecchie di Fekeli, che si troverà in prigione per aver ucciso Erkan. Quando saprà della scomparsa di Demir chiederà al pubblico ministero un permesso per uscire dal carcere e gli sarà concesso. Fekeli correrà da Zuleyha e dalla sua famiglia per capire come poterli aiutare in questa situazione. Anche se si tratterà solo di poco tempo, tutti lo accoglieranno con gioia. Nel frattempo in ospedale Saniye e Gaffur saranno preoccupati per le condizioni di Uzum. I due coniugi continueranno a sperare nel suo risveglio. Cumali, invece, sembrerà poco interessato alla bambina, tanto che consumerà un ricco pranzo in ristorante.

Quando Saniye vedrà l'operaio così tranquillo sarà accecata dalla rabbia e lo aggredirà.

Le provocazioni di Umit non finiscono con la scomparsa di Demir

Betul porterà avanti il suo piano con l'obiettivo di impossessarsi dell'azienda Yaman. Dopo aver ottenuto da Demir il prestigioso posto di vicepresidente, la donna scoprirà che Zuleyha ha venduto parte delle quote societaria.

Non sapere chi sia l'acquirente spaventerà la figlia di Sermin, che vedrà tutto questo come una minaccia per il suo progetto. La scomparsa di Demir non fermerà neanche Umit, che sarà sempre più convinta che l'uomo sia fuggito in accordo con la sua famiglia. A questo proposito la dottoressa andrà di nuovo alla villa a provocare Zuleyha, che esasperata si lascerà prendere dalla rabbia.

L'attrice che interpreta Betul ha recitato anche in Love is in the air

Betul è interpretata dall'attrice İlayda Çevik e non è conosciuta al pubblico di Canale solo per il suo ruolo in Terra amara. L'attrice ha anche recitato nella serie tv Love is in the air, andata in onda su Canale 5 dal maggio 2021 ad aprile 2022. Nella quarta stagione di Terra amara Betul e Sermin diventeranno le rivali più agguerrite per Zuleyha. Madre e figlia saranno decise a impossessarsi dell'azienda Yaman per riscattare un'ingiustizia subita in passato. Secondo loro Adnan Yaman avrebbe sottratto al padre di Sermin una parte consistente delle sue ricchezze.