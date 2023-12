Nel prossimo episodio di Terra amara in onda il 30 dicembre in prima visione su Canale 5, Cumali finirà in carcere dopo aver rapito Adnan su ordine di Umit, che nel frattempo è stata uccisa per mano di Zuleyha. Il comandante della gendarmeria intanto renderà noto che Cumali aveva finto di essere il vero padre di Uzum.

Betul sempre più decisa a mettere le mani sull'azienda Yaman

Le autorità competenti informeranno Fikret (Furkan Palali) del ritrovamento del corpo di Umit in fondo a un burrone. La polizia a questo punto archivierà il caso come un incidente, non sapendo che in realtà la donna è stata uccisa da Zuleyha.

Intanto Fikret sarà addolorato e si offrirà di organizzare il suo funerale della defunta dottoressa.

Betul, intanto, apparirà decisa a mettere le mani sull'azienda della famiglia Yaman: l'atteggiamento della donna però genererà i sospetti di Ercan, un dipendende della Yaman Holding.

Qualcuno, intanto, metterà in giro il pettegolezzo su una presunta storia d'amore tra Fikret e Zuleyha (Hilal Altınbilek). Lutfiye e Fekeli a questo punto interverranno per frenare il chiacchiericcio in tutta Cukurova.

Cumali finisce in carcere per aver rapito Adnan

A villa Yaman, intanto, giungerà il comandante della gendarmeria, il quale rivelerà a Zuleyha che Cumali è stato arrestato per aver rapito Adnan. La protagonista inoltre scoprirà che l'uomo aveva finto di essere il vero padre di Uzum.

Fikret, nel frattempo, consegnerà un regalo a Betul per aver soccorso Kerem Ali, che era rimasto coinvolto in un'esplosione alla tenuta di Fekeli. Per questo motivo, i due giovani trascorreranno una giornata insieme. Betul ne parlerà con sua madre Sermin, la quale però chiedere alla figlia di concentrare le proprie energie sull'azienda.

Il giorno seguente, intanto, Betul farà visita all'officina dove Abdukadir la informerà di voler comprare alcuni appezzamenti di terreno.

Il punto sul personaggio di Cumali a Terra amara

Il personaggio di Cumali era arrivato da poco a Terra Amara. L'uomo ha trovato lavoro alla tenuta di Demir grazie all'aiuto di Gaffur e Saniye.

Ben presto il manovale ha instaurato un forte legame con la piccola Uzum e in seguito ha rivelato rivelato di essere il vero padre biologico della bambina. Una situazione che ha portato Gaffur e Saniye a temere di perdere la figlia adottiva.

Con il passare delle puntate Cumali ha dimostrato la sua vera natura quando ha rapito il piccolo Adnan su ordine di Umit. Un fatto che avrà importanti conseguenze per lui, che verrò poi arrestato e ammetterà anche di non essere il vero padre di Uzum.