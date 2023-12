Zuleyha, Fikret, la nonnina e i bambini si concederanno qualche ora di svago con un picnic nella quarta stagione di Terra Amara. Le anticipazioni raccontano che dopo il funerale di Demir la famiglia Yaman proverà a ritrovare la serenità, ma la cosa non piacerà ad Hakan. L'uomo vedrà di nascosto Zuleyha in sintonia con Fikret e sarà molto geloso, tanto che appena ne avrà occasione dichiarerà il suo amore alla donna con un bacio.

Dopo la sofferenza per Demir arriveranno delle ore di svago

Il corpo di Demir verrà ritrovato dopo diversi mesi dalla scomparsa e per Zuleyha non sarà affatto facile.

Nonostante i suoi dubbi sui sentimenti per suo marito, la notizia della morte di Demir sconvolgerà nuovamente la vita di Zuleyha. Dopo settimane difficili per tutta la famiglia Fikret e la signora Altun si ritaglieranno del tempo per ritrovare la serenità con i bambini. Leyla e la nonnina saranno felici di trascorrere delle ore di spensieratezza e Adnan troverà in Fikret un ottimo compagno di giochi. Lo zio e suo nipote andranno sull'altalena e si divertiranno con la palla. La complicità tra Zuleyha e Fikret sembrerà crescere ogni giorno di più e la scena sembrerà proprio quella di una famiglia felice.

La gelosia di Mehmet e il primo bacio con Zuleyha

Il picnic di Fikret e Zuleyha non sfuggirà a Mehmet che osserverà da lontano la loro complicità.

L'uomo resterà nella sua macchina, ma sarà molto geloso perché i suoi sentimenti per la madre di Adnan cresceranno sempre di più. Mehmet sarà deciso a conquistare il cuore di Zuleyha ad ogni costo e si renderà conto di dover fare in fretta. Appena ne avrà occasione, Gumusoglu inviterà a cena la moglie di Demir e la porterà in un ristorante molto romantico.

Le candele, il musicista e tutta l'atmosfera giocheranno a favore di Mehmet che chiederà a Zuleyha di ballare con lui. La donna arrossirà e capirà subito le intenzioni di Mehmet. Lui non perderà tempo e le dichiarerà i suoi sentimenti: "Sono innamorato di te, ti amo senza limiti", dirà a Zuleyha che sarà molto imbarazzata nonostante l'alchimia evidente.

Mehmet si avvicinerà e bacerà dolcemente la donna per la prima volta.

Pubblico diviso sulla coppia formata da Zuleyha e Mehmet

Tra Zuleyha e Mehmet l'amore trionferà e nonostante le remore iniziali la moglie di Demir si lascerà andare tra le sue braccia, ignara del fatto che lui sia Hakan. Nonostante l'inganno della falsa identità e le sue cattive intenzioni dell'inizio, Gumusoglu dimostrerà con il passare del tempo di amare davvero Zuleyha. Il pubblico di Terra amara non ha apprezzato il suo ingresso nella soap e molti si sono lamentati sui social. "Demir già mi manchi", "Uno dei suoi uomini ucciderà Fekeli", si legge tra i commenti di chi non ha seguito la quarta stagione in turco. Chi ha già visto tutta la soap, però, ha imparato ad amare anche Hakan perché puntata dopo puntata dimostrerà di avere un animo buono.